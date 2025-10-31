El especial cuidado que tendrá que tener Almeyda tras olvidarse las notas en el vestuario

Matías Almeyda protagonizó un particular episodio en Toledo y que comentó este viernes en su rueda de prensa. Un medio (El Chiringuito) publicó en redes sociales y en televisión una nota escrita de puño y letra del entrenador con algunas claves tácticas en el partido de Copa del Rey, lo que no ha sentado muy bien al bonaerense, que a partir de ahora tendrá que extremar las precauciones para no dejar ningún papel que lo comprometa en el futuro en ningún vestuario

“Me parece raro, muy extraño. ¿Quién garantiza que es mi letra? Había una que sí era mía, la otra no, la habían escrito muy feo. Esa no, era muy fea. Es nuestro vestuario. Yo dejo que entren las cámaras… está todo bien. ¿Y si yo ponía otra cosa? Me mataban. Menos mal que no ponía nada de no sé… atacar por este sector porque… ¿no? Eso es fútbol. Me tengo que ir de España. Me matarían todos", reflexionaba el entrenador sevillista.

Almeyda aún seguía extramándose de cómo ese papel había acabado en manos de alguien de una televisión que no es del club. "Me parece raro porque lo dejé yo en un lugar, donde me lavaba las manos. Lo saqué, lo hice un bollo y lo dejé ahí. Y si ahora voy a entrar en el vestuario y voy a tener que andar mirando dónde está el tipo que lo cogió. No pasa nada, pero ya ahora tengo que ir pensando que tengo que romper un papelito”, dijo.

Además, aunque sin nombrarlo, Almeyda recordó un polemico episodo por el que se criticó mucho en Sevilla a Jorge Sampaoli, cuando se hizo viral una imagen de varios juhadores del Sevilla tratando de descifrar unas notas escritas en un papel que se pasaron unos jugadores y otros en el campo. Fue muy llamativo cómo Acuña le quito el papel de las manos a Joan Jordán, lo rompió y lo tiró al césped: "Aparte, ustedes (a los periodistas) tienen algo con el papelito... y no quiero que me mezclen con el papelito a mí, ¿no? Lo digo por la vez que le pasaron el papelito a un jugador, y luego a otro jugador... ¡No! Mis papelitos quedan adentro, si después me los sacan, eso es otra cosa... ¡Yo no los saqué, eh!".