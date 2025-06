La estadística que coloca a Lukebakio como mejor jugador de la temporada de un Sevilla que dejó desierto el mes de mayo

El Sevilla Fútbol Club continúa buscando entrenador de cara a la temporada 2025/2026. Los nervionense, apoyados por la llegada de Antonio Cordón, afrontan un curso en el que deben alejarse definitivamente de los fantasmas del descenso que han estado acechándolos durante los tres últimos años. Con el mercado de fichajes a dos semanas de comenzar y los primeros movimientos ya rondando el Ramón Sánchez-Pizjuán, véase la intentona del Nápoles por Juanlu Sánchez, aún queda esperar y ver quién es el valiente que se hace cargo del banquillo del conjunto blanquirrojo tras el enésimo fracaso en apenas tres campañas.

Alfon González es, de momento, el único movimiento de entrada que ha realizado el cuadro hispalense a expensas de que un nuevo técnico se asiente en Nervión. La incorporación del futbolista del Celta de Vigo, realizada por Víctor Orta, es el tercer movimiento en una plantilla que ha perdido a los cedidos Albert Sambi Lokonga y Saúl Ñíguez, a expensas de que regresen Rafa Mir, Joan Jordan, Adnan Januzaj y Kelechi Iheanacho; además de la vuelta de Fede Gattoni en el próximo mes de enero. Sin embargo, ninguno de estos jugadores parece entrar en los planes del conjunto hispalense de cara a un curso en el que podría perder a su mejor jugador del pasado curso.

Juanlu Sánchez celebra su gol con el Sevilla en el José Zorrilla. / Sevilla FC

Finalizada la temporada 2024/2025, ha llegado el momento de dar el premio al mejor jugador del año en el Sevilla Fútbol Club. El balance ofrecido por el conjunto nervionense, promocionado por la marca Castore que vestía a los blanquirrojos hasta esta campaña, deja a Dodi Lukebakio como el MVP del curso con cuatro galardones, obtenidos en los meses de octubre, noviembre, enero y marzo. Con once goles y dos asistencias en 39 encuentros, el belga se ha consagrado como uno de los puntales de un equipo que no hubiera logrado la permanencia de no ser por sus actuaciones.

Curiosamente, ningún otro futbolista del combinado nervionense ha logrado repetir como mejor jugador del mes este curso, completando la lista Juanlu Sánchez (agosto), Chidera Ejuke (septiembre), Jesús Navas (diciembre), Rubén Vargas (febrero) y Orjan Nyland (abril). Las irrupciones de todos estos jugadores fueron claves para obtener el galardón habitual que ofrece el cuadro blanquirrojo según las elecciones de sus aficionados en redes sociales. Los casos del nigeriano y el suizo estuvieron marcados por sus posteriores lesiones, que les impidieron continuar con el mismo rendimiento que venían ofreciendo hasta el momento del premio.

Ejuke se echa manos a su musculatura en el momento de la lesión. / Alejandro García | Efe

Esta es, sin duda, una razón más para considerar a Dodi Lukebakio como uno de los activos más valiosos del Sevilla Fútbol Club en este mercado de verano que se avecina. Junto a Loïc Badé, tentado por el Bayer Leverkusen, el extremo belga se sabe una de las futuribles ventas del cuadro nervionense en la próxima ventana de traspasos. Habrá que esperar para ver si su mal rendimiento en el último tramo de la campaña afecta a lo que algunos equipos estaban dispuestos a pagar por él en el pasado mes de diciembre.