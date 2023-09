Tres estímulos para el Sevilla en su estreno en esta Champions

El himno de la Liga de Campeones, con su halo de solemnidad, se ha hecho habitual en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Hasta 30 veces ha sonado desde el 2 de octubre de 2007, en aquella noche de copiosa lluvia ante el Slavia de Praga (4-2). Son 66 los partidos del Sevilla a lo largo de sus ocho participaciones en la gran competición de las estrellas (se ha clasificado en diez ocasiones contando la actual y hay que descontar la gracia que en agosto de 2010 le hizo el Sporting de Braga) y 33 sus partidos disputados en Nervión, pero en las previas ante AEK de Atenas, el referido Braga y el Basaksehir turco no hubo mística. No era la Champions como tal, con su música y sus vallas forradas de estrellas. Hoy, sí. Hoy toca. Y no por rutinaria es menos trascendental.

Comparece en el cuidado prado el Lens, un equipo que se llevará un banderín conmemorativo de manos del capitán sevillista, pues jamás se han enfrentado en competición europea los dos equipos que litigarán. Eso ya le confiere una pátina especial al pleito. Y si se repara en lo que se juega el actual campeón de la Europa League, el atractivo se multiplica.

Son tres los estímulos principales desde la óptica del anfitrión: derrotar a los franceses le hará despegar en la fase de grupos y al menos alimentar sus posibilidades de pasar a los octavos de final, en espera de batallas mayores ante el PSV Eindhoven y sobre todo ese poderoso Arsenal de Mikel Arteta; esos tres puntos ante el Lens también acercarían un premio que en el caso del Sevilla jamás puede ser menor, como es acabar tercero y desviarse hacia ese particularísimo sitio de su recreo que es la Liga Europa; y, por último, como tercer estímulo, tampoco baladí, un buen partido con triunfo ante el segundo de la pasada Ligue 1 le reportaría al Sevilla una bocanada de confianza y moral que le vendría de perlas en su propósito de ir escalando posiciones en la competición que da el pan de casa, la Liga.

Para dar ese golpe inicial, el Sevilla tendrá que elevar sus prestaciones con respecto a la tarde del domingo ante la UD Las Palmas. Si no lo hace, el partido será un ejercicio de funambulismo. Y está en José Luis Mendilibar (quien por cierto se estrena en la Champions) solucionarlo. Darle consistencia al bloque es su principal cometido.

La mediática irrupción de Sergio Ramos le ha dado más solidez a la zaga, pero como equipo, el Sevilla aún tiembla y se abre cuando el de enfrente percute. Lo hizo ante los canarios, que han marcado un gol en cinco jornadas y de penalti.

La búsqueda de la firmeza defensiva irá aparejada hoy a las aconsejables rotaciones. Tras el parón de selecciones, el calendario acelera: hoy el Lens, el sábado en Pamplona, el martes siguiente, día 26, el Almería en Nervión y el viernes 29 el Barcelona en Montjuïc.

Ante ese panorama a corto plazo, no extrañaría a nadie que Mendilibar introduzca hoy cuatro, cinco, seis cambios. Juanlu en el lateral derecho, Gudelj en el eje de la zaga, Fernando Reges en la medular, Lamela, Lukébakio, En-Nesyri más arriba.

Las dos últimas Ligas de Campeones empezaron con el clavo entrando torcido en la madera y ya no hubo manera. Esta noche el Sevilla debe dar un martillazo certero. El premio sería triple.