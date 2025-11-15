El ex presidente de las peñas Ramón Somalo ataca al consejo: "Se esconden tras los guardaespaldas"

El encuentro anual de peñas sevillistas es un acto tradicional ya en cada inicio del invierno y este año alcanza su XIX edición en la localidad malagueña de Torrox. También es habitual en los últimos años que no acuda ni el presidente ni ningún miembro del consejo de administración, prueba de la ruptura total con la afición y el sevillismo de a pie y a que la actual clase dirigente vive en una realidad paralela.

Ramón Somalo, ex presidente de la Federación de Peñas Sevillistas San Fernando y ex consejero del club, ha aprovechado la ausencia de los representantes del club para atacar a José María del Nido Carrasco, José Castro y el resto de miembros del consejo, incluidos -claro está- las familias Carrión, Alés y Guijarro, cómplices de la actual situación financiera de la sociedad.

"Antes de esta gente, que venga el que sea"

"Aquí está el sevillismo de a pie. Aquí deberían estar los que se esconden tras los guardaespaldas. Como son cobardes, no dan la cara con el sevillismo de a pie, los cuales hacen más que ir al estadio cada domingo. Pelean en sus pueblos por el Sevilla FC. Los que deberían estar dando la cara, no van a venir nunca", aseguraba Somalo, que también era preguntado por los rumores de venta: "No puedo hablar por el sevillismo, la hago por mí. Antes de esta gente, que venga el que sea. Nos la jugamos. Será un chino bueno o malo, cara o cruz, pero que no sigan esto, son la muerte. Cada vez tenemos peor equipo y más deuda", reflexionaba.

Somalo, que fue consejero afín a José María del Nido Benavente, también valoraba la ausencia del letrado sevillano a este encuentro, al que sí asistió en años anteriores. "José María fue uno de los precursores de esto. Cuando hablamos sobre este acto con él, solo encontramos apoyo", insistió.