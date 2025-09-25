La Federación de Comunidades Judías condena los insultos a Solomon en el Sevilla-Villarreal

La Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) ha condenado los insultos que el jugador del Villarreal Manor Salomon recibió el pasado martes en el encuentro que su equipo disputó ante el Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán, correspondiente a la sexta jornada de LaLiga.

En una nota hecha pública este jueves, la FCJE, "institución que representa oficialmente a los judíos españoles, condena los intolerables insultos que el futbolista Manor Solomon recibió de una parte de la afición del Sevilla FC por su origen israelí".

"Queremos expresar nuestro firme apoyo al deportista del Villarreal CF. El odio y la discriminación no tienen cabida en el deporte ni en la sociedad; el fútbol debe ser siempre un espacio de respeto, pasión y unión, más allá de nacionalidades o creencias", añade la nota.

El comunicado agrega: "Condenamos cualquier manifestación de antisemitismo, racismo o xenofobia y reafirmamos nuestro compromiso con los valores de la convivencia y la igualdad. Hoy más que nunca acompañamos a Manor, recordando que la diversidad enriquece el deporte y lo hace más grande".

El jugador del Villarreal recibió insultos desde el fondo donde se encuentran los aficionados más radicales del Sevilla cuando salió al campo, en el minuto 84, que se reprodujeron cuando marcó, en el 86, el tanto que le dio el triunfo a su equipo.

Las protestas contra deportistas de Israel o equipos vinculados a ese país -como el Israel Premier-Tech en la pasada Vuelta ciclista a España- se han sucedido en los últimos tiempos en el marco de la ofensiva militar israelí contra la Franja de Gaza, en la que ya han muerto al menos 65.400 palestinos -entre ellos, más de 19.000 niños- y que una comisión independiente de la ONU, relatores de derechos humanos, ONG y un creciente número de países califican de genocidio.