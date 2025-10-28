AVISO NARANJA
El 112 pide evitar los desplazamientos por carretera este miércoles en Sevilla
Kike Salas lanza un beso al cielo tras conseguir el cuarto gol sevillista.
Kike Salas lanza un beso al cielo tras conseguir el cuarto gol sevillista. / Imagen SFC

Las fotos del Toledo-Sevilla

El Sevilla aprovecha el estilo ofensivo del Toledo (1-4)

El Sevilla superó con holgura su primera eliminatoria copera tras derrotar por 1-4 al Toledo a pesar de que los manchegos se adelantaron pronto en el marcador. Peque, Januzaj, en dos ocasiones, y Kike Salas firmaron un póquer de tantos con mucha calidad para marcar las diferencias lógicas entre los dos equipos.

