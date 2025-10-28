El Sevilla aprovecha el estilo ofensivo del Toledo (1-4)

Peque y Januzaj, autores de tres de los cuatro goles, festejan uno de los tantos del belga en presencia de Manu Bueno.

Trámite resuelto para el Sevilla Fútbol Club en este primer compromiso de la Copa del Rey. Ni siquiera el susto por el gol del sevillista Brunet en el arranque del litigio pudo impedir que las cosas fueran a su sitio por su propio peso. El Toledo, por mucha valentía y fogosidad que le pusiera para tratar de amedrentar a los visitantes, juega en la quinta categoría, la Tercera Federación, y las distancias son abismales.

De eso, lógicamente, se tenía que beneficiar el Sevilla en una noche que se puso toledana, pero toledana de verdad. Lluvia, ímpetu local, entradas muy duras en muchas ocasiones y encima un uno a cero en el minuto 16 para un guiso que podía ser inquietante a la vista de esos ingredientes.

Pero pronto se iba a ver que el Toledo iba a caer víctima de su propia ambición. El cuadro castellano-manchego trataba de jugar como si fuera el Barcelona de Hansi Flick, poco más o menos. La diferencia estaba en que la velocidad con la que se manejan en la quinta categoría no tiene nada que ver con la que se suelen manejar los equipos de la PrimeraDivisión. Es todo, preparación física, capacidad de reacción, toques, mil cosas... Y eso no lo calibraba el Toledo en su osadía permanente.

El ímpetu del Toledo, unido a entradas con riesgos físicos para los sevillistas, apuntaba a un partido con dificultades

El resultado de todo ello es que prácticamente después del tanto de Brunet en una jugada de estrategia a balón parado iba a producirse un rosario de ocasiones claras para los sevillistas. En la primera de ellas acertaba un Peque que resolvía con frialdad después de un excelente pase de Manu Bueno. El catalán entró desde atrás para desarbolar a toda la defensa del Toledo y en lugar de disparar al muñeco dribló a Cristian en su salida y marcó a puerta vacía con total tranquilidad.

Eso abría la espita a clarísimas ocasiones para el Sevilla para ponerse con ventaja. Alfon tuvo una oportunidad clarísima a bocajarro después de un córner rebotado, pero estrelló su remate en Cristian (22’). Un minuto después el propio Alfon se quedaba solo delante del portero y disparaba fuera, aunque fue anulado por un fuera de juego que no lo era con claridad, pero como no hay VAR en la Copa. La siguiente también era para Alfon en una llegada de Ejuke (24’). Después un cabezazo absolutamente solo de Kike Salas en un fuera de juego que no había sido sancionado (29’).

Tras el 1-0 de Brunet, los sevillistas supieron reaccionar con serenidad e impusieron su mayor calidad

Y en esa sucesión de oportunidades para confirmar la remontada iba a llegar el momento para un Januzaj mucho más clarividente de lo que suele ser habitual en LaLiga EASports. El belga sí estuvo más acertado en el remate que sus compañeros y aprovechó un buen servicio atrás de Peque tras una irrupción de Ejuke para dejar todo prácticamente liquidado antes del descanso.

Uno a dos y la barra de la energía estaba absolutamente a favor de los sevillistas. Si la lógica se imponía, estaba claro que en la segunda mitad la goleada debía confirmarse. Así fue y, además, muy pronto. Porque apenas habían transcurrido tres minutos desde que se reiniciara el juego con una jugada de Akor Adams por la izquierda acababa con otro pase atrás hacia Januzaj. El belga, en el borde del área, aprovechaba que estaba absolutamente solo para conectar un remate con mucha calidad a la red. Todo estaba resuelto de una vez por todas y a partir de ahí sólo cabía divertirse ante el estilo ofensivo del rival y, por supuesto, evitar cualquier tipo de lesiones en un campo que se había puesto muy pesado por la lluvia continua.

Manu Bueno, a pesar de estar muy solo en el eje central, sí supo ver los pases ante los riesgos que corrían los rivales

El Sevilla, en el que Almeyda comenzó a rotar futbolistas para meter precisamente a los más titulares, marcó un gol más en un excelente remate de delantero de un Kike Salas que es muy certero cuando se mueve en zonas más atacantes. Control con el pecho y empalme cruzado para colocar el 1-4.

Después de varias ocasiones claras, Januzaj sí tuvo el toque y la clarividencia para marcar las distancias

Hubo más oportunidades claras, como la que tuvo Vargas pocos minutos después de entrar al partido (88’) y algunos fueras de juego más que dudosos, pero qué más daba ya. El Sevilla, a pesar del arranque con dudas que protagonizó, no había tenido ningún problema para darle la vuelta al marcador y meter su bola en la siguiente eliminatoria copera. El equipo de Almeyda, con muchos canteranos en su alineación y un Manu Bueno acertado en la dirección, se clasificó con solvencia.