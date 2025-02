García Pimienta compara la acción de Nyland con la falta de Badé: “Es algo parecido”

La polémica arbitral, una nueva jornada más, pasó por el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Y al igual que en la última cita en Nervión, siendo la última contra el Espanyol, en una acción en contra del Sevilla. Ya en el tiempo del descuento, en una de las últimas embestidas a la desesperada del Mallorca de Jagoba Arrasate, Robert Navarro, desde la banda izquierda, colocó un medido centro hacia el área buscando la cabeza de Larin o Abdón Prats para intentar empatar el partido al Sevilla y sacar un punto del feudo nervionense. Un balón que, aunque fuese bien colocado entre los dos centrales sevillistas, debió llegar con suma facilidad Orjan Nyland y el 1,91 de altura que posee el guardameta noruego. Un balón que vio tan sencillo que, en lugar de intentar despejar de puños, optó por atajar el esférico para matar la jugada. En ese mismo salto, choca con Larin, Prats y un Saúl Ñíguez que bajó a defender. El resultado de la acción llega con el balón muerto en el área y el oportunismo de un Martin Valjent, que se quedó arriba tras una acción a balón parado, para castigar al Sevilla y aferrarse al sueño europeo.

El gol de Mallorca

El Sevilla, y en especial Nyland, reclamaron falta en ataque a Muñiz Ruiz (Galicia) por desestabilizar en el aire al portero y aprovecharse de la acción para anotar. Las reclamaciones hicieron, por lo menos, que Muñiz Ruiz llegase a conversar por un instante con la sala VOR donde se encontraba, otra semana más, Carlos del Cerro Grande. Una conversación muy escueta donde el árbitro, que ya dirigió desde esa misma posición el Sevilla contra el Barcelona, optó por no señalar nada y terminar por validar el gol del Mallorca.

El gol anulado al Sevilla

Inevitablemente Xavi García Pimienta, tras terminar el partido ante los medios de comunicación, se acordó de una acción similar que le anularon, en esa ocasión, al Sevilla por un gol de Loïc Badé ante el Espanyol. En aquella jugada fue Pizarro Gómez quien llamó a Cordero Vega para decirle que el central francés empujó a un defensor perico y que éste, por esa acción, había realizado una falta a Joan García, guardameta del Espanyol que se vio desestabilizado en el área y perdió el balón para que el jugador del Sevilla anotase.

La duda de Xavi García Pimienta

El entrenador del Sevilla tras el chasco del empate comparó ambas acciones en rueda de prensa: “No sé. Hace pocas semanas nos pitan el gol del Espanyol, se puede comparar algo parecido. A Badé le empujan un poco, desequilibra al portero... El árbitro no lo ha visto como falta, el VAR tampoco lo ha llamado así que entiendo que no. La línea es tan fina, el límite es tan justo que al final hace que te lleves los puntos o no. Una pena porque el equipo había hecho un trabajo magnífico durante todo el partido”, afirmó el entrenador barcelonés