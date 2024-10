García Pimienta y la fe del Sevilla: "El vestuario y el club creen en este camino"

Xavi García Pimienta se ha mostrado convencido de que el Sevilla, "un equipo competitivo y ganador que querría tener más puntos de los que tiene", va a competir este viernes en el RCDE Stadium para demostrar que lo del Barcelona fue un accidente. "El equipo está bien. El partido del Barça ha servido para ver dónde estamos. Estamos un poco lejos quizá de ese perfil de equipos", reconoció.

"Estamos en un momento de construcción, de seguir creciendo. Aunque el resultado fue muy, muy contundente, hubo situaciones que se hicieron bien", y se rectificó sobre su análisis tras la goleada en Montjuïc: "Dije que nos vinimos abajo después del primer gol y rectifico: fue a partir del segundo. Ahí hay una jugada justo antes del segundo gol en la que Isaac se queda casi delante del portero por una acción milimétrica de Íñigo Martínez. Nos tiene que hacer conscientes de dónde estamos, en un momento de construcción, de que tenemos que ser mucho más consistentes. No queremos perder ni una derrota tan dura, pero nos hace ser realistas con nuestra situación".

La fe de vestuario y club en su idea

Uno de los aspectos de los que habló es de la fe que hay en el Sevilla en general sobre su idea de juego: "No es la puntuación que tenemos. Estamos en un proceso de construcción, en un camino que tenemos claro. Los jugadores creen, nosotros creemos, el club cree que este es nuestro camino. No podemos estar contento después de una derrota. (...) que nos marca un poco dónde estamos. La alegría y el buen ambiente son necesarios y el trabajo, también. Sabemos dónde estamos y queremos un Sevilla que va a ir por el balón, que va a competir y que independientemente de lo que pase la afición del Sevilla se va a sentir orgullosa porque se lo va a dejar todo en el terreno de juego. Y creo que ése es el camino. Seremos mucho mejores al final de lo que lo estamos siendo en este momento".

El Espanyol de Manolo González

El técnico barcelonés conoce bien a Manolo González, técnico del Espanyol, desde su etapa en el Barça B. "Ahora tenemos un partido muy exigente en el campo del Espanyol, con un entrenador que me encanta, que es Manolo. Lo conozco, hace trabajar muy bien a sus equipos y ellos vienen también de una derrota dura con el Athletic que todavía los hace más peligrosos porque en su casa son muy fuertes. Nosotros aún no hemos ganado fuera de casa y tenemos que dar un paso adelante de todas todas, a nivel de juego y de actitud y concentración. A nivel de resultado también, porque todos somos conscientes de lo que pasó en Barcelona".

"Con las lesiones hay una mala noticia, la lesión bastante seria de Ejuke, ya veremos cómo se acaba resolviendo. Lo de Suso es de dos o tres semanas por unas molestias de una lesión antigua que tenía en el aductor, ha tenido un pequeño resentimiento. Estamos condicionados por el resultado del Barcelona y por las lesiones, que en ningún caso van a servir de excusa para afrontar el partido con todas las garantías", dijo de forma taxativa.

Para ello espera que se cumpla su previsión: "Fuera de casa no estamos consiguiendo la victoria. Es un partido para sacar los dientes y salir desde el primer momento a intentar ganar, teniendo el balón, siendo agresivos, defendiendo alto… Que el Espanyol no se sienta cómodo, porque siendo en su casa y tras la derrota de la semana pasada va a querer mostrarse con otra cara. Y ahí vamos a ver el nivel que tenemos, si somos competitivos y somos un equipo ganador, siendo difícil en Primera División. Pero la actitud no es negociable y vamos a por ellos desde el primer momento".

El estado físico y emocional de Ejuke

Fue preguntado el barcelonés sobre el estado físico y emocional de Ejuke tras su grave lesión: "Está la duda de si tiene que ser operado o no. Es una lesión seria y larga, muy importante para nosotros. Él está con una sonrisa permanente en la boca. Estaba en un buen momento de forma, aportando cosas al equipo y siendo diferencial y todavía te fastidia un poco más. Con ganas de que se tome la decisión definitiva para que se incorpore al equipo en buenas condiciones".

La opción de Idumbo como sustituto del nigeriano está sobre la mesa: "Es un jugador de la primera plantilla. Debutó con el Girona y lo hizo bien. Jugó con el filial en Marbella y lo hizo muy bien, con un gol y con muchísimo trabajo porque se quedaron con dos jugadores menos en la primera parte. Y el otro día (Barça) lo hizo bien. Es un jugador joven, está preparado y nos tiene que ayudar. Está en proceso de formación y no le vamos a exigir por la edad que tiene que sea diferencial. Pero tiene condiciones muy buenas y está preparado para ayudarnos".

El hueco en la izquierda está ahí. Y García Pimienta parece tener la decisión tomada... "Si tuviese que dar la alineación ahora lo tendría clarísimo. Quiero esperar a mañana porque pasan cosas, alguien se puede poner enfermo..., espero que no suceda… Pero tengo claro cómo queremos empezar y también las posibles variaciones que podemos tener durante el partido. Hay jugadores que no han jugado mucho en esa posición que pueden estar preparados para jugar ahí".

Valentín Barco, Iheanacho, Isaac...

García Pimienta se paró en varios nombres propios ante las preguntas de los periodistas. Por ejemplo, si ve a Valentín Barco como relevo de Ejuke por sus características ofensivas: "Su posición ideal bajo mi punto de vista es la de lateral izquierdo, pero Pedrosa lo está haciendo bien y esa competencia sana entre los dos hace mejor al equipo. Y te compro que pueda jugar en otras posiciones porque tiene características ofensivas para ello". "Puede ser de extremo, puede ser de interior, puede jugar a pierna cambiada… Tiene que estar preparado para lo que el equipo necesite y creo que lo está".

Sobre Iheanacho, recordó que estuvo a punto de salir en Montjuïc: "Kelechi… yo estoy contento con él. El otro día estuvo a punto de salir al terreno de juego pero se lesionó Suso y eso nos condicionó. Está entrenando bien y el chico se merece más minutos. Aunque el resultado no era bueno era un buen momento para que cogiese más ritmo. Se lesionó Suso y a Pedrosa se le subieron los gemelos y tuvimos que contar con Montiel y por eso no participó. Está preparado y estoy tranquilo si tiene que participar".

Y también pidió paciencia con Isaac: "Siento admiración por sus ganas de entrenar habiendo tenido molestias en el tobillo. Probó y no pudo, hizo un esfuerzo, no está acertado de cara a portería pero nos genera muchísimas acciones de ganar duelos, de presión. Tiene ocasiones y no ha acertado, es decir, que las ha tenido. Estoy convencido de que son rachas. Lo veo finalizar en los entrenamientos, tiene calidad y estoy seguro de que va a terminar marcando goles".

Paridad en la calidad de los centrales

También fue preguntado García Pimienta sobre si tiene claro qué pareja de centrales sacará en Cornellá: "En los centrales tengo dudas porque los cuatro están rindiendo a un máximo nivel. Los cuatro están preparados (Badé, Nianzou, Marcao y Kike Salas). Seré justo con los dos que jueguen y voy a ser injusto con los dos que no jueguen porque merecerían jugar todos por capacidad y rendimiento y lo que me están mostrando. Voy a estar tranquilo, porque juegue quien juegue lo va a hacer muy bien mañana".

García Pimienta habló de otros aspectos. Entre éstos fue preguntado si cree que el penalti afectó mentalmente al equipo: "El penalti… "Cuando has perdido 5-1, protestar un posible penalti como causa de que has perdido… No sé qué hubiera pasado. Sí sé que cuando hablas con los árbitros dicen que no es suficiente según qué acciones. Considero que no es una acción suficiente para que se pite penalti", dijo, insistiendo en que no debe servir de excusa alguna.

Y también fue preguntado si la goleada del Barça al Bayern Múnich alivia la derrota del Sevilla... "Son muy buenos (el Barça). El partido del Barça nos dice dónde estamos nosotros. Y nos marca el camino que tenemos que seguir. Que el Barça le gane 4-1 al Bayern de Múnich puede entrar dentro de lo previsible pero no me importa realmente. Si hubiese perdido el Barça sigue siendo igual de bueno. Este tipo de partidos nos hace ser realistas. Tenemos mucho margen de mejora y estamos en el proceso. Por eso el partido de mañana tiene que ser muy bueno, a nivel de actitud, de ganas y de juego", insistió volviendo a centrar la cuestión en el partido frente al Espanyol.