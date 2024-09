García Pimienta: "Jesús Navas querría jugar hasta los 45 años"

Xavier García Pimienta está ilusionado con el despegue, por fin, de su Sevilla. La visita al Alavés en Mendizorroza supone una ocasión para confirmar la mejoría apuntada ante el Getafe y seguir mejorando las sensaciones para que el juego del equipo vaya a más.

El entrenador barcelonés también se ha expresado en relación al estado físico de Jesús Navas, del que dijo que viajará y que él decidirá si está para jugar y cuántos minutos. Desveló que ha mantenido conversaciones con el capitán y que aguante o no hasta el final de temporada dependerá de cómo esté su lesión en la cadera. “Ya sabemos los problemas que tiene. Va a viajar, mañana le preguntaremos cómo está, hoy tenía dolor, pero lo mismo mañana se levanta bien. Se ha ganado el derecho de decidir su futuro y tenemos que respetarlo. Él jugaría hasta los 45 años, pero es un tema de salud, está haciendo un esfuerzo, el club está mal y lo que quiere es ayudar. Él se marcó ese plazo, dice en su cabeza 'voy a aguantar 6 meses'. Si aguanta hasta el final es porque la cadera lo respeta. Si decide retirarse mañana lo tenemos que respetar”, ha aclarado el técnico.

García Pimienta espera que el equipo aproveche el impulso positivo del 1-0 al Getafe. “Estoy muy contento por la victoria del otro día y también por cómo se produjo, con uno menos en los minutos finales y la afición ayudando. Esta victoria nos tiene que reforzar mucho en lo que estamos haciendo. Ahora tenemos un partido difícil ante el Alavés, ante un gran equipo, que hace las cosas muy bien. Es un partido para estar muy atentos. Ellos ejecutan un Juego directo, con centros laterales y si te equivocas no te perdonan”, precisó.

El entrenador del Sevilla insiste en que la única manera se tirar para arriba en la tabla es seguir en esta línea y trabajar. “Tenemos que ser muy competitivos, pase lo que pase en el partido del Alavés, va a quedar mucha Liga. Es un equipo que no tiene ningún problema en no tener el balón. Si mañana jugamos muy bien y tenemos 5 ocasiones y las metemos, ganaremos, si tenemos 5 y metemos una y cometemos errores atrás, el Alavés no te perdona. Las Palmas tuvo 80% de posesión ante ellos y metieron dos goles y fallaron un penalti”, recuerda.

Iheanacho, poco a poco

“Ha estado toda la semana con nosotros ahora. Hay muchas esperanzas puestas, es un jugador de nivel, lo ha demostrado. Tiene que esperar su momento y cuando lo tenga, aprovecharlo. No tengo duda de que lo va a hacer bien. No hizo la pretemporada con el resto de compañeros. Cuando vino no tenía esa forma y ese proceso de adaptación no lo tenía. ¿Junto con Isaac? Existe esa posibilidad y la veremos. Está en mi cabeza, dependerá del rival y de las condiciones de cada partido".

Flores a Nianzou

"Nianzou hizo un partido muy completo ante el Getafe. Todos cometemos errores. El otro día tuvo uno y se lo corrigió un compañero como Marcao. Hay que fomentar que estemos cerca para cuando ocurran estas cosas. Tiene un potencial enorme. Otros entrenadores han creído que lo mejor era que jugara otro compañero, pero está preparado. Tiene una molestia, pero está para jugar".

Carmona, una sorpresa

"Lo conocía de verlo en los partidos desde fuera, pero ha sido una sorpresa. Entiende muy bien el juego, le pedimos cosas y se adapta. Y en tema defensivo nos da muchas cosas, encima es sevillista y tiene ese plus".

La posición de Peque

“Sí que es cuierto que estuvo por detrás de Isaac, pero era más un interior. Yo prefiero hablar de perfiles, no es igual que juegue Saúl, o Lukebakio. Y también depende del rival,. Depende de cómo sea cada partidon y cada rival usaremos unos perfiles para hacerles daño".