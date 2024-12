García Pimienta, al Bernabéu con la referencia del Metropolitano: "Deberíamos ser capaces de repetirlo"

El entrenador del Sevilla, Xavier García Pimienta, tiene la confianza de que su equipo podrá competir con argumentos en el Santiago Bernabéu este domingo en la despedida oficial de Jesús Navas, que está seguro que será recibido como la leyenda que es, y al que será muy bonito dedicarse una victoria. "Qué mejor recuerdo para Jesús que terminar con una victoria en el Bernabéu", expresó. El técnico barcelonés, que no ha querido mojarse en el tema de la polémica entre Sevilla y Betis pero sí ha dicho que fue "desmesurado" el castigo que sufrieron Isaac, Carmona y Juanlu, ha reiterado también que su preferencia en el mercado de enero es un extremo, como lleva meses pidiendo, independientemente de que el club pueda trae a un delantero que interesa a Víctor Orta como es Juninho Vieira, jugador del Qarabag.

"Es un escenario ideal, ante un gran equipo. Si estamos a nuestro nivel vamos a tener opciones como se ha visto en el resto de partidos. Sería una bonita forma de acabar el año y que nuestra afición se sienta orgullosa de sus jugadores. Estamos en una fase de seguir creciendo y de ir hacia arriba. Es un gran equipo, pero nosotros tenemos que centrarnos en nuestra manera de funcionar y de actuar. Va a ser difícil, pero el equipo está preparado para ello", ha dicho el entrenador sevillista sobre la visita al Real Madrid, duelo en el que ha aclarado que debe estar Saúl pese a su ausencia este viernes debido, según ha confirmado, a una gastroenteritis.

Para García Pimienta, la referencia en el Bernabéu es el buen rato de fútbol que el Sevilla fue capaz de desarrollar durante una fase importante del encuentro ante el Atlético de Madrid, cuando se puso 1-3 a favor en el marcador. "Tendríamos que basarnos en todas las cosas que hicimos bien en el Metropolitano hace dos semanas y darle mucha más continuidad en el tiempo. Fuimos capaces de competir de tú a tú y ser mejores que un equipo como el Atlético, que demostró que está en una gran forma, y luego no sé lo que sucedió. Deberíamos ser capaces de todo lo bueno que hicimos allí, llevarlo a cabo en el Bernabéu, competir de esa manera en vez de 60 minutos, 90 independientemente del resultado porque creo que estaremos un poco más cerca de conseguir algo positivo", ha expresado el técnico, que insiste en que el Sevilla va a Madrid "con la intención de ganar".

El Sevilla hace 16 años que no gana en el Bernabéu. "La rachas están para romperlas. Si somos capaces de competir 60 minutos con el Atlético... hay que volver a hacerlo. En Barcelona competimos 20 minutos y el segundo gol nos hizo mucho daño. Tenemos que ser competitivos en cualquier estadio y ante cualquier rival y estamos en esa fase en que estamos creciendo".

García Pimienta, en general, no está contento con lo que refleja la clasificación según lo que ha dado el equipo hasta ahora. "¿Si estoy satisfecho? No. me hubiera gustado tener más puntos por los méritos que hemos hecho. Tenemos 22 puntos y si no tenemos más es porque algo no hemos hecho biem. Hay un potencial enprme y en la segunda vuelta tenemos que dar un salto".

El adiós de Jesús Navas

El grupo trabaja para poder dedicar una gran despedida a Jesús Navas en un escenario de lujo como es el estadio del Real Madrid. "Vivimos una gran noche contra el Cedlta, en el que no pudieron jugar tres de los nuestros pero el equipo se supo sobreponer a las bajas y encima acabó marcando un canterano... Acabó su periplo en el Sánchez Pizjuán con una vctoria, creo que muy épica para que se la lleve en su memoria y ahora vamos a un escenario difícil. La conjura en el equipo va a estar, estoy convencido de que el equipo va a salir a por todas, a dar su mejor versión y ojalá, que mejor recuerdo para Jesús que una victoria".

Jesús Navas, en su penúltimo entrenamiento con el Sevilla FC. / Antonio Pizarro

Las relaciones con el Betis

García PImienta no ha querido mojarse mucho con el asunto de la ruptura de relaciones institucionales con el Betis. "El club ya ha hecho las declaraciones oportunas, tanto con el comunicado como con lo que dijo el presidente con sus palabras. Lo único que puedo decir es que la sanción es desmesurada, que lo que pasó tras el partido en el terreno de juego tres jugadores se piersdan un partido de Liga para mí es desmesurado, pero es una cosa que ya ha pasado, que es un tema entre clubes y no tengo nada más que decir".

Como es habitual, el entrenador ha tenido que responder a preguntas sobre jugadores de forma individual y uno de ellos ha sido la situación de Valentín Barco y los rumores sobre su vuelta al Brighton. "Es uno más en la plantilla. Tengo muchos, unos participan más y otros menos. Si no participa más es porque considero que hay dos compañeros que son más provechosos para el equipo (Pedrosa y Kike Salas). No tengo más que decir, cuando se abra el mercado sucederán cosas".

Juninho Vieira e Iheanacho

Estaba cantado que iba a salir a relucir el nombre de Juninho Vieira. por el que el Sevilla ha hecho una oferta, pero Pimienta aprovecho para recordar que quiere un extremo: "Me hablas de un jugador del Qarabag que está metiendo muchos goles, pero que tiene contrato. Tenemos un partido de Liga y cuando volvamos de las vacaciones tendremos todo un mes para valorar todo lo que es la plantilla. Yo ya lo he dicho, hay una posición que tenemos que reforzar sí o sí que es el extremo con la baja de Ocampos y la de Jesús que se marchará y del resto no tengo más que decir", explicó el técnico, que también dio su opinión sobre Iheanacho. "Es un jugador que entrena bien, es querido por los compañeos, es respetado, lo ves en los entrenamientos... Es verdad que no le salen las cosas, también es cierto que no juega mucho porque Isaac ha jugado más, pero cuando uno lo da todo no se le puede decir nada. Si él decide marcharse o cualquier cosa se escuchará... pero yo estoy contento con él", explicó, al tiempo que desveló que García Pascual viajará con el equipo y no disputará el derbi de filiales.

Por último, García PImienta aseguró que cuenta con Gonzalo Montiel, un jugador que ha ido a más en las últimas jornadas y que considera que el pasado sábado hizo un partido muy bueno. "Jamás he tenido ninguna duda. Es un internacional con Argentina, ha jugado muchos partidos al máximo nivel y si no ha jugado más es porque he considerado que hay otro compañero, Carmona, que lo ha hecho muy bien. Pero lo tengo en mi cabeza, lo tengo en mente. Hubo posibilidades de que hubeira salido en verano, pero se cerró el mercado y desde entonces ya es uno más. Se entrega siempre al máximo novel y estoy encantado