García Pimienta: "Un mal partido no cambia nada; estoy jodido, pero todo va a salir bien"

Sevilla/Xavier García Pimienta empieza a estar cuestionado por el sevillismo, aunque está trabquilo. No le gustó a la afición su gestión de partido ante Vitoria, donde el técnico reconoció que los suyos jugaron su peor partido este año. Perdieron ante el Alavés (2-1) y ahora vuelven otra vez las prisas. No obstante, el catalán siente la confianza del club, asegura que le han respaldado en su trabajo y que espera cambiar la situación ante el Valladolid.

"La derrota en Vitoria fue dura, también por cómo se produjo todo. Esto es la Primera División y tenemos que salir siempre concentrados desde el primer minuto hasta el úiltimo. Hemos hablado mucho de lo que sucedió, de cómo corregirlo... Ahora viene el Valladolid y tenemos ganas de hacer un buen partido y de que la gente dsfrute, que volvamos a conectar con la gente. Vamos a enganchar a la afición. Cuando pierdes necesitas lo antes posible recomponerte, encima en casa, ante tu gente", ha explicado el entrenador, que incidió en que "estamos jodidos", como tras otras derrotas, aunque reconoce que "la sensación fue mucho peor".

García Pimienta asegura que tiene la confianza del club: “Sí, sí", aclaró. "Repito que esta derrota fue un poco diferente. Un mal partido no puede hacer cambiar nada. Hemos hablado todos de lo que pasó en Vitoria y ahora queremos hacer un buen partido. Yo me encuentro perfecto, jodido como cuando no ganamos, pero confiado en que esto va a salir bien”, precisa

También fue preguntado el técnico si piensa cambiar algo de su modelo de juego. "Si me asguran que jugando de otra manera ganaremos al Valladolid, lo hago desde el minuto uno. Somos un equipo asociativo que también juega directo. Ante el Getafe hicimos dos ocasiones muy claras de fútbol directo".

Las dudas de Isaac y Jesús Navas

García Pimienta reveló que está pendiente del estado físico de dos jugadores importantes como Isaac Romero y Jesús Navas. "Lo de Isaac parecía más grave al principio de lo que por suerte al final es, pero todavía tiene unas molestias. Queden 24 horas a ver cómo viene mañana. Es un tema de dolor simplemente", dijo antes de ser preguntado por las opciones para suplirlo si finalmente no llega a tiempo. "No descarto a nadie. Soy realista y no vamos a forzar a nadie que no esté apto, pero si no está Está Kelechi (Iheanacho), está Peque, que puede jugar ahí, y está Lukebakio, que aunque más remota, ha jugado el año pasado de delantero. Hay soluciones en la plantilla, pero vamos a esperar".

En este sentido, quiso defender a Iheanacho de las críticas por su mal partido en Vitoria. "Sale sin calentar. Estuvo un poco como el resto. Pero es un jugador contrastado que ha jugado muchos partidos en la Premier y que va a ser importante", afirmó.

Sobre la duda de Jesús Navas explicó que es imposible saber si podrá llegar con más de 24 horas de antelación. "Lo de Jesús Navas no te puedo contestar porque es un tema que depende del día a día. Empieza a entrenar y se le bloquea la cadera y no puede seguir. Hoy ha estado en gimnasio porque creemos que es lo mejor y mañana veremos si puede estar para jugar de inicio o para unos minutos. Ante el Alavés estaba previsto que saliera en la segunda parte pero con el carrusel de cambios no fue posible".

La actitud y el gol

El preparador del equipo hispalense habló de que lo que faltó el viernes fue intensidad, no actitud, al hilo de las palabras de Saúl, que dijo que hace falta "ntender lo que significa" el Sevilla. “Actitud sí que tuvimos, ellos tuvieron más intensidad en los duelos individuales. Estamos (el club) en otro momento y hay que entender como estamos y la afición que tenemos. Que acabamos los partidos y nos podamos mirar a la cara. Sin esa agresividad y esa energía no hay ningún equipo que gane al resto sin más, salvo Real Madrd y Barcelona, que están a otro nivel".

Muchas ocasiones, pocos goles. "Si somos uno de los equipos que más ocasiones genera, por tanto el trabajo se está haciendo bien. Tenemos que ser efectivos. Hemos conseguido ese registro, pues vamos a mejorarlo con la efectividad. Ojalá se reproduzcan esos números de ocasiones ante el Valladolid".

La mala salida de balón. "Fue mérito del Alavés con la presión y que nosotros queríamos enganchar por dentro, no teníamos esa superioridad. Con el lateral izquierdo un poco más bajo sí mejoramos. Pero no pasa nada con buscar el balíon en largo".

Goles desde la izquierda. "Lo habíamos analizado, pero también es cierto que es con la defensa organizada, salvo el primer gol del Girona. Es un tema de todo el equipo, no de la linea defensiva".

El Valladolid. “Lo estuve viendo en directo. Con un rival tan duro como la Real Sociedad supo sufrir, defender, generar a la contra, se sobrepuso a la lesión de un central e hizo un ejercicio de resistencia. Es un equipo bien trabajado y con las ideas muy claras, es capaz de tener el balón y de imponer trabajo colectivo”.