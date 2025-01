García Pimienta: "Hemos perdido dos puntos, hemos podido marcar más"

Xavi García Pimienta lamentó la falta de acierto del Sevilla en su partido frente al Espanyol. También el infortunio de los dos balones a los postes y el gol anulado. "Mala, mala sensación. Hemos tenido juego y ocasiones para haber marcado algún gol más. Entre el palo y el acierto de Joan García no hemos tenido esa claridad para haber hecho el segundo gol", comenzó diciendo.

Aun así destacó que su equipo se sobrepuso a las circunstancias negativas aun sin concretar la remontada. "El equipo recibe el palo del gol de ellos y de forma inmediata tenemos las dos ocasiones al poste. En la segunda parte tenemos un gol anulado, el gol, las paradas del portero... Hemos sometido toda la segunda parte al Espanyol, con tiros desde fuera también. No hemos tenido efectividad. Incluso ellos han tenido la jugada del córner, en la que podríamos haber perdido el partido".

Sólo tres cambios hechos

"Era un partido para llevarse los tres puntos, por eso creo que hemos perdido dos puntos hoy", concluyó en primera instancia el técnico sevillista, que continuó analizando por qué sólo hizo tres cambios. "Teníamos un hándicap por las bajas y el tema de las fichas del filial. No podíamos poner más jugadores del filial y también tuvimos el problema de Rubén Vargas, que estaba muy cansado y ha pedido el cambio porque se le subían los gemelos. Y no quería cambiar por cambiar. Ha salido Antonetti, al que fecilito desde aquí aunque no era fácil ya con tres centrales del Espanyol. Y Ejuke, que poco a poco irá cogiendo el ritmo que necesita".

El entrenador barcelonés insistió en que el Sevilla tuvo llegadas y oportunidades suficientes para haber ganado. "Ocasiones claras hemos tenido más para marcar más de un gol, más el gol que anula el árbitro que me gustaría ver detenidamente. Hemos sometido al Espanyol, que sólo nos generó una ocasión de córner en la segunda parte. Hemos estado mucho tiempo en campo contrario, chutes desde la distancia, por dentro, por fuera... El portero de ellos ha estado bien y cuando un equipo se pone a defender así muy bien y de forma ordenada también lo merece. Pero creo que el equipo ha hecho hoy ocasiones para haber marcado más".

La situación de Iheanacho

Que antepusiera como titular a Peque por Iheanacho lo justificó así: "Kelechi ha entrenado sólo parte de la semana porque venía de molestias en los isquios. Y necesitábamos gente con minutos. Ha estado también Vargas por dentro y luego Antonetti, que tiene minutos en el filial. Kelechi está en una situación complicada en estos momentos y por eso he preferido que salieran otros compañeros en lugar de él".

Sea como fuere, el Sevilla sigue sin ganar dos partidos consecutivos: "Era un día ideal. No hemos sido capaces de ganar dos partidos de Liga seguidos y hoy hemos estado muy cerca. Veníamos de una gran victoria y el equipo ha hecho todo lo posible para conseguir el triunfo y ese reto de los dos triunfos seguidos".