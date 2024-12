García Pimienta se vuelca con Jesús Navas, "el ejemplo para cualquier niño que quiera ser futbolista"

Convencido de que dará "el cien por cien y estará a su máximo nivel" en los minutos que juegue contra el Celta y contra el Real Madrid en sus dos últimos partidos, algo que garantizó si no media algún incoveniente físico, García Pimienta se volcó con la figura de Jesús Navas durante su comparecencia previa al partido con el Celta de este sábado (18:30).

El palaciego y capitán del Sevilla copó casi toda su rueda de prensa, en la que dejó titulares para enmarcar entre halagos y elogios bien fundados. "Ha sido un privilegio entrenar a Jesús Navas porque he conocido a la persona", aseguró orgulloso.

En el contexto de su último partido en Nervión, ¿cómo ha sido la semana? “Se trabaja de forma distinta porque es un partido muy especial por lo que significa. Es el último partido de Jesús Navas en el Ramón Sánchez-Pizjuán, delante de su afición, con sus compañeros, ya con 39 años y más de 700 partidos a sus espaldas… Es un partido súper emotivo, muy especial. Pero lo estamos preparando con toda la ilusión, con toda la energía y todas las ganas porque es un partido muy difícil contra un rival como es el Celta en el que el primer implicado ha sido Jesús Navas”, dijo García Pimienta.

Los puntos en juego ante el Celta

El técnico reconoció las bromas y charlas por su adiós del sevillismo. Pero recordó que "es un partido de Liga y teniendo en cuenta que es la despedida de Jesús y también que hay tres puntos en juego muy importantes". "Habrá situaciones de homenaje al inicio y al final del partido, pero durante el juego tenemos que dar la mejor versión ante un rival muy, muy difícil”.

“Tiene un entrenador increíble (Claudio Giráldez) que lo está haciendo desde que lo cogió creo que en marzo", prosiguió. "Ha dotado al equipo de un sistema de juego increíble, con mucho juego vertical, con un juego asociativo, capaces de competirles a rivales como el Real Madrid o empatar contra el Barça. Seguro que habrá una comunión entre la afición y los jugadores y con la ayuda de todos debemos pelear por conseguir los tres puntos”.

¿Jesús Navas titular o suplente?

A partir de ahí, prácticamente copó su comparecencia el palaciego. ¿Será titular o suplente? “No te voy a decir si va a jugar de inicio o no. Sí te voy a decir que va a jugar seguro. Y a mí me gustaría que no fuese su último partido con la camiseta del Sevilla. Tenemos un partido encima muy bonito contra el Real Madrid y también sería una bonita manera de despedirse en un estadio como el Santiago Bernabéu”.

El último entrenador de Jesús Navas

Al barcelonés se le indica que será el último entrenador del mito... “No lo había pensado. Pero sí he pensado muchas veces y se lo he comentado a mi familia que he tenido la fortuna de entrenar a Jesús Navas. Y ya no a Jesús Navas como jugador… Yo lo he conocido como persona durante seis meses, que te dan tiempo a conocer a la persona, y me he quedado asombrado, asombrado… Todo lo que hemos dicho desde el principio de que a ver si éramos capaces de convencerlo, que yo hablaba con él y se ponía medio vergonzoso cuando le pedía ayuda".

Abundó en esa idea García Pimienta: "Ha sido un verdadero placer haberlo entrenado porque he conocido a la persona. Y ése sí que es un ejemplo de que una persona como Jesús con 39 años esté entrenando como lo ha hecho hoy, como lo va a hacer mañana en la activación, como lo va a hacer seguro toda la semana que viene, hasta el último día que entrene y los últimos minutos de juego que tendrá seguramente en el Bernabéu… Para mí ha sido un privilegio entrenar a Jesús Navas porque he conocido a la persona. Y eso ya me lo llevo para mí”.

Sus virtudes en global

“Jesús no grita, no chilla, pero predica con el ejemplo", elogió el técnico. "Llega el primero y se va el último; siempre entrena al cien por cien; no pone excusa; cuando juega de titular lo hace bien; cuando no juega de titular está preparado para salir cuando sea oportuno; es un ejemplo con su forma de ser y de entrenar y cómo juega para el resto de canterano… Todo el mundo lo admira y nunca ha tenido una voz más alta que otra. Todo eso demuestra que si tú tienes 39 años y eres querido por todo el mundo… No sé de nadie que hable mal de Jesús Navas, ningún entrenador, ningún compañero", añadió.

El técnico lo puso como ejemplo para los que se inician el fútbol. "Todo el mundo habla maravillas y eso es señal de que en toda su carrera ha sido un excelente futbolista, que lo hemos visto, pero la excelente persona lo hemos vivido nosotros en primera persona. Es el ejemplo para cualquier niño que quiera ser futbolista está el ejemplo de Jesús Navas, el jugador y la persona”.

El mensaje de Jesús al vestuario

También fue preguntado por qué mensaje deja para cuando ya no esté... "El mensaje de Jesús ha sido muy claro. Ha sido que todos somos unos privilegiados por vestir la camiseta del Sevilla y tenemos que defenderla a muerte en cada entrenamiento y en cada partido. Que la afición se tiene que sentir orgullosa de nosotros, que está muy agradecido tanto a la plantilla como como a todos los que estamos a su alrededor porque somos parte de su familia. Y que defendamos en el día a día el escudo del Sevilla porque merece la pena. Lo ha hecho él y debemos seguir ese camino”.

El rol futuro de Jesús Navas

Ahora queda saber qué papel tendrá Jesús Navas en el Sevilla una vez retirado: “Tiene él el derecho a decidir. Pero a mí me gustaría tenerlo cerca del primer equipo. En una función difícil de definir, pero si él está cerca y cómodo… Hay que dejar que pasen estas dos semanas y cuando volvamos tras la Navidad hablar él y preguntarle: ‘oye, Jesús, qué te gustaría hacer’. Naturalmente es sevillista y es el emblema del club y debe trabajar en la parcela en la que se sienta más identificado”.

El mejor que ha entrenado

“Sí, sin duda, porque hay que valorar las dos parcelas. Si todos los compañeros hablan bien, si todos los entrenadores también y teniendo en cuenta que en cualquier estadio sale ovacionado, juegue dos minutos o juegue media hora independientemente del resultado… Eso se lo ha ganado él y puede decir que es el mejor jugador que he entrenado”.

El primer gol de Isaac

Ya en otro orden de cosas valoró el primer gol de Isaac. Ante el Atlético de Madrid hubo una noticia positiva... “El otro día Oblak toca la pelota y entra y en otras ocasiones no ha tenido esa fortuna. Pero Isaac el partido que hizo el otro día al margen del gol y todos los partidos que ha hecho han sido magníficos porque ha aportado muchísimas cosas y ha tenido ocasiones de gol. Le ha entrado una y partir de ahora nos quitaremos el sambenito de que no tiene gol”.

Corregir los fallos del Metropolitano

También estuvo interesante al hablar qué partido tenía pensado a raíz del 1-3 en el Metropolitano y cuáles fueron los fallos para sufrir la remontada. “Estaba previsto el cambio de Isaac antes de ese gol. En mi cabeza tenía que saliera Saúl, parar el partido diez minutos y que saliera Idumbo para poder salir más a la contra con el Atlético más volcado. Justo cuando pasa eso marcan el segundo gol y el Atlético dio su mejor versión. Ellos generaron muchas situaciones, especialmente con centros. Y me hubiera gustado tener un poco más el balón con la posibilidad de salir y generar peligro a la contra. Pero cuando juegas con rivales como el Atlético o como dices contra el Real Madrid el talento individual se sobrepone a lo táctico y si queremos competir y mantener ventajas como el otro día, hay que manejarlas mejor”.

Analizó García Pimienta el partido y cómo se estaba desarrollando hasta esa debacle desde el 2-3. "Una vez pasado todo, cambiaría cosas, porque con lo que hicimos no nos dio. Hicimos unos 60 minutos muy, muy buenos. El Atlético de Madrid también lo hizo y el equipo tuvo la capacidad de tener el balón, generando peligro especialmente a la contra, dominando el juego y esa segunda parte, especialmente a raíz del segundo gol del Atlético, nos pudo la presión, terminó reconociendo.