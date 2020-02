La dura eliminación copera y el decepcionante empate ante el Alavés, que en lugar de limpiar la mancha anterior profundizó en la herida, instaron a Monchi a realizar una mirada de amplia perspectiva al analizar la actualidad del Sevilla. "Esto es un proyecto no de un día, es un proyecto mucho más a largo plazo que se inició en julio con un cambio muy brusco en la conformación de la plantilla”, dijo en el análisis que realizó ayer. El director deportivo habló del corto plazo, pero también del largo plazo, sobre todo a la hora de acorazar a Julen Lopetegui, en el peor momento de cara a buena parte de la afición desde su llegada.

Monchi, en la entrevista que concedió a Onda Cero Sevilla, recordó algo que tiene importancia. "Yo pensaba que iba a ser necesario mucho más tiempo, y eso también me gusta del entrenador, que ha sido capaz de acortar los tiempos, algo que necesitábamos por la exigencia continua y alta del Sevilla", argumenta el director deportivo general del Sevilla. "Ojalá vea a Julen muchos años en el Sevilla, sería buena señal para mí, desde el lado egoísta, para él y para el club", remató en su defensa.

La apología que hizo del entrenador guipuzcoano, lógica por mucho que el corto plazo invite a los extremismos, incluyó conceptos de trabajo. En ningún caso de modelo o sistema de juego. Ahí ya es más complicado entrar porque Monchi es listo y sabe que es donde más fácilmente puede tener un desliz. Sí recordó, empero, que este Sevilla "es el menos goleado de este siglo, creo recordar".

"Me quedo con su capacidad de trabajo y de implicación. Y me explico. No me refiero a estar 24 horas en la ciudad deportiva, que lo está. Su grado de implicación, su grado de entender los momentos, entender el vestuario y comunicarse con el vestuario, su capacidad de análisis de los partidos, su capacidad para reconocer errores. Todo eso es lo que me gusta de Lopetegui", argumentó el alto ejecutivo sevillista.

Sí habló Monchi de la respuesta colectiva del Sevilla, obviando las críticas al estilo de juego y a la dificultad para hallar los caminos al gol. Ahí elogió las distintas capacidades de Lopetegui como gestor de un grupo humano, de un vestuario. "El equipo ha ganado en muchas cosas, ha ganado en solidez, ha ganado en competitividad, en afrontar cualquier partido con la misma intensidad, porque sigo diciendo que el partido de Copa no fue un tema de intensidad, sino de juego. El equipo dibuja en un porcentaje muy alto lo que el míster quiere, que es lo que yo suelo pedirle al entrenador". Así defendió Monchi el trabajo de Lopetegui como como director de orquesta, función en la que es obvio que está respondiendo.

El Sevilla se comporta como un bloque y los futbolistas atienden disciplinadamente las órdenes del entrenador. Eso es indudable, aunque a veces precisamente el Sevilla peque de eso, de estar demasiado pendiente del manual del técnico, de no desordenarse, de no perder las posiciones en el campo para realizar el robo tras pérdida o el repliegue escalonado.

Sí entró más en el estilo de juego al defender a De Jong, del que también espera resultados a largo plazo: "El nueve que juega en el 4-3-3, y más en el que jugamos nosotros, sufre mucho porque siempre está en inferioridad y no es fácil. Pero, bueno, también es verdad que eso lo sabíamos y también apostamos por ese jugador, un jugador que no tenga inconvenientes en sacrificar su perfil individual por el perfil colectivo".

Para zanjar el asunto de De Jong, añadió: "¿Por qué hemos firmado a Luuk? Porque creíamos que reunía los condicionantes y el perfil para el estilo que quería el míster. Ya he dicho que cuando uno se equivoca hay que abrir la puerta y buscar soluciones, pero yo en el caso de Luuk sigo pensando que en el cómputo general de la temporada nos va a dar más posiblemente de lo que la gente intuya o pueda pensar".