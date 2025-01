La gran noticia del Sevilla: Ejuke está de vuelta

Xavi García Pimienta ha recibido esta mañana la mejor de las noticias posibles para el Sevilla. Chidera Ejuke, después estar casi tres meses fuera por una grave lesión, se ha vuelto a entrenarse con el resto del grupo esta mañana en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios. De esta forma, se cumplen a la perfección los plazos que establecieron los servicios médicos hace unas semanas para la vuelta de Ejuke al verde. El jugador llevaba varias semanas pisando césped y ejercitándose al margen para ir recuperando sensaciones, pero ya encara el tramo final de su recuperación.

La recuperación de Chidera Ejuke

Es irónico. Justo cuando aterriza en Sevilla el extremo izquierdo que necesitaba García Pimienta para su plantilla -Rubén Vargas- se le recupera el otro. Aunque no va a ser inmediato. No se espera que Ejuke puede volver a entrar con convocatorias hasta finales de enero o incluso principio de febrero, por lo que será una vuelta progresiva y con mucho calma. Cabe recordar que el jugador tomó el tratamiento conservador y evitó pasar por quirófano. Esto no dice que haya un mayor riesgo de recaída, pero sí que debe recuperarse con más cautela de lo normal. Aun así, Ejuke tiene buenas sensaciones y pronto volverá a formar parte de las alineaciones de Xavi García Pimienta con el Sevilla.

La lesión del extremo del Sevilla

Ejuke hace dos meses y medio, después de una semana loca en la que se quedó tirado en el aeropuerto de Libia con su selección y visitó Montjuic para enfrentarse al Barcelona vio paralizada su progresión en LaLiga y en el Sevilla, siendo una de las sensaciones de los primeros meses de la competición. Un jugador llamativo y eléctrico. Pero en una acción puntual ante el Barcelona notó una rotura que le obligó a pararse. El Sevilla informó que sufrió una lesión de alto grado en los isquiotibiales del muslo izquierdo y es la que le ha dejado varios meses fuera del plantel.

La pronóstico de la vuelta de Ejuke

Si se cumplen los mejores pronósticos, Chidera Ejuke podría reparecer con el Sevilla contra el Espanyol, tal y como aseguró Pimienta: “Se espera que a mediados de enero se reincorpore al equipo y que a finales de enero o principios de febrero debería tener el alta competitiva. Siempre tiene una sonrisa en la cara, se encuentra bien. Contento de que va progresando ya haciendo campo”, comentó a principios de diciembre”.