El ex sevillista Hannibal Mejbri, investigado por escupir a la grada en la Premier League

Mejbri es amonestado en el partido del Burnley ante el Leeds.

La Federación Inglesa (FA, por sus siglas en inglés) investiga el futbolista del Burnley, el ex sevillista Hannibal Mejbri, que jugó cedido en el Sánchez-Pizjuán en la temporada 2023-24, por escupir a la grada del Leeds United en la victoria de su equipo en la octava jornada de la Premier League.

La policía de Lancashire expresó que también está investigando el incidente después de que un aficionado del Leeds hizo una denuncia. "Actualmente estamos trabajando con Burnley Football Club para establecer los hechos", afirmó.

Los dirigentes del Leeds son conscientes de la acusación, pero no la han comentado, al igual que el Burnley, quien ganó el partido por 2-0, se negó a hacer comentarios.

Mejbri, de 22 años, entró como sustituto en el minuto 83 y se le mostró una tarjeta amarilla en tiempo de lesión por enfrentar a Gabriel Gudmundsson después de una fuerte entrada con el defensor de Leeds frente a los dugouts.

En el Sevilla, donde llegó de la mano de Víctor Orta como cedido en el mercado de invierno, apenas dejó muestras de su calidad y tuvo muy poca participación en un equipo que entonces era entrenado por Quique Sánchez Flores.