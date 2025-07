Humo o presión, el Nápoles cambia de táctica con Juanlu

En Nápoles no dirán lo mismo. En Sevilla están tranquilos y creen que la operación de traspaso de Juanlu Sánchez al campeón italiano no se va a caer. Pero se está demorando demasiado el final y estas cosas no suelen ser nunca un buen augurio.

Lo que sí parece claro es el cambio de táctica en la negociación por parte del club partenopeo, que hizo circular ayer la información de que Antonio Conte, técnico celeste, habría dado su visto bueno a una alternativa al fichaje del internacional sub 21 español y campeón olímpico en París 2024. Diversos medios italianos se hicieron eco de la posibilidad de que Alessandro Zanoli ocupara un puesto en la plantilla y el Nápoles decidiera olvidarse definitivamente de Juanlu ante la firmeza del Sevilla en su posición en las negociaciones.

Zanoli es un lateral de 24 años que la pasada campaña jugó cedido en el Genoa disputando 31 partidos. Aunque un poco más mayor que Juanlu, es joven pero tiene experiencia al acumular ya 87 partidos en la Serie A, en los que ha anotado 3 goles. Conte fue el que decidió su salida hace un año y ahora podría estar más convencido de su rendimiento y lo vería preparado para competir con el veterano Giovanni di Lorenzo.

Pero, de cualquier manera, en Sevilla no piensan que elgran esfuerzo realizado para llegar a un acuerdo lo tire el Nápoles a la basura por cuestiones como las que se están discutiendo y que todo es una estrategia para vender humo o tomar una medida de presión para acelerar el acuerdo final, que la verdad que es extraño que se demore tanto cuando ya el pasado sábado ni siquiera fue convocado para el partido amistoso ante el Sunderland, prueba evidente de que su marcha estaba muy cercana, si no cerrada del todo.

El futbolista, mientras, no se obsesiona y sigue trabajando pese a que lleva casi dos meses con el acuerdo cerrado para poner rumbo al Diego Armando Maradona. Ayer colgaba una foto con una enigmática leyenda, “Focus”, dando a entender que está enfocado en su trabajo y ajeno a una negociación que parecía encarrilada en 17 millones más otra cantidad –hasta 20– en otros conceptos, pero que con este Sevilla de por medio puede acabar de cualquer forma.