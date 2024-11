Iheanacho y otros posibles 12 días en blanco

Con el inicio del mes de noviembre, los clubes entran en vísperas del tercer parón internacional de la temporada. El Sevilla, después de tener hasta once representantes en el mes de octubre, no iba a ser una excepción en esta ocasión a la hora de dejar salir a sus jugadores para representar a sus países. Una más nueva ventana de selecciones donde Kelechi Iheanacho demuestra ser intocable para la Nigeria de Eguavoen. A pesar de su paupérrimo rendimiento y sólo habiendo jugado 100 minutos desde el último parón internacional, ha recibido, nuevamente, la llamada de la selección de Nigeria para los próximos dos encuentros de clasificación a la Copa África 2025.

De nuevo en la lista de Nigeria

Una convocatoria que volverá a privar a Kelechi Iheanacho de continuar con su adaptación al Sevilla tanto en el ámbito físico como mental. Un proceso que Nervión comienza a antojarse interminable. El delantero sevillista volverá a recorrer miles de kilómetros con su selección este mes de noviembre para disputar dos encuentros, ante Benín y Ruanda. El primero de ellos será a domicilio ante la segunda clasificada de su grupo, donde tendrán la oportunidad de certificar la clasificación al próximo torneo continental. El último será ante Ruanda, ya en tierras nigerianas el lunes 18 de noviembre. Un fecha que, en principio, será positiva para que regrese

El gran problema de Kelechi Iheanacho con Nigeria es que, de las dos últimas convocatorias, no ha disputado ni un sólo minuto en esos tres encuentros. En la selección de las ‘Súper Águilas’ comparte delantera con dos de los arietes con más pólvora de toda Europa, Boniface (Bayer Leverkusen)-8 goles en la 2024-25- y Víctor Oshimen (Galatasaray) -4 tantos en 7 partidos-. El tercero en discordia es un Iheanacho que no juega con su selección desde el pasado 7 de junio con su selección y, aún más grave, no ve portería desde el 19 de noviembre de 2023 ante la cuando se midió al combinado de Zimbabwe. Unos números que, pese a estar muy alejado de lo esperado con Nigeria -una potencia en el fútbol africano- le siguen valiendo para entrar en las convocatorias.

Las odiseas de Iheanacho con Nigeria

Otros de los problemas de que Iheanacho deje Sevilla para ir con su selección son los graves, y surrealistas, contratiempos que tiene que asumir un jugador que convive en la élite del fútbol europeo. En el pasado mes de septiembre le tocó viajar a Ruanda con su selección para disputar uno de estos encuentros clasificatorios. Y, después de no jugar, tuvo que hacer una serie de escalas aéreas eternas para regresar a Sevilla justo antes del siguiente partido de liga. En esa ventana, fue el último en volver. No obstante, en el último parón la situación empeoró. Junto a Chidera Ejuke, que cayó lesionado en el primer encuentro después de aquella aventura, fue encerrado con su selección en un aeropuerto en Libia durante 16 horas sin agua y sin comida para finalmente ni siquiera jugar el encuentro.

En el Sevilla esperan que Iheanacho, en algún momento, dé un paso al frente y recupere, al menos, el punto óptimo competitivo para demostrar su fichaje que, pese a no costar dinero de traspaso, en Nervión se le firmó hasta junio de 2027 con una notable ficha de casi 4 millones de euros brutos por temporada.