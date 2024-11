Iheanacho responde a las críticas: “Cuando uno no está a su mejor nivel se ve muy difícil”

Kelechi Iheanacho se encuentra lejos de su mejor versión. Es algo que ha reconocido el propio delantero nigeriano durante su concentración con Nigeria durante este tercer parón internacional de la temporada. La apuesta de Víctor Orta de este verano para la delantera está rindiendo lejos de lo esperado y años luz de su predecesor, Youssef En-Nesyri. Un momento de forma que ya venía decayendo durante sus últimos años en Leicester y que se mantiene, también, con su selección, Nigeria, pese a enfrentarse a combinados de un nivel bastante inferior respecto a las Súper Águilas donde se encuentra el punta sevillista.

Duras críticas a Iheanacho con Nigeria

El pasado jueves Iheanacho volvió a tener minutos con su selección, algo que no ocurría desde hace más de cinco meses. El delantero del Sevilla partió como titular junto a Víctor Oshimen y el mejor africano de la pasada temporada, Ademola Lookman, de la Atalanta. Sin embargo, el ex del Leicester no estuvo a la altura de las expectativas ante Benín, que se puso por delante en la primera mitad. A la vuelta del descanso fue relevado por Onyedika. Finalmente, Nigeria consiguió un empate que le sirvió para garantizar su clasificación para la próxima Copa África que se disputará en Marruecos en diciembre de 2025. No obstante, Iheanacho no pudo evitar la lluvia de críticas que ya recibe también en Sevilla.

La reflexión de Kelechi

El delantero habló para los medios oficiales de la selección de Nigeria tras conseguir la clasificación y en vísperas del encuentro ante Ruanda, último encuentro de la fase de clasificación. Iheanacho realizó una reflexión general sobre el fútbol y los aficionados: “En general, el fútbol no es sencillo. Probablemente todo el mundo dirá que es fácil. Quizás lo piensen porque todo cruza en relación hacia el fútbol. Obviamente, la forma en que jugamos hace que se vea fácil. Pero no lo es porque hay mucho trabajo duro que hacer, tanto en el entrenamiento como en los partidos”, comentó.

La Copa África, un sueño

Asimismo, Iheanacho reconoció que no vive su mejor momento deportivo, ni con el Sevilla ni con la selección. Sin embargo, el delantero sueña con convertirse campeón de África la próxima temporada: “Cuando uno no está en su mejor momento, en su ‘peak’, entonces se ve muy duro.Y ahí es cuando la gente piensa que se trata de un partido complicado, y en parte es así. Nos enfrentamos a ellos (Benín) y conseguimos clasificarnos. Pero son partidos realmente complicados, y aún nos queda uno (Ruanda). Estamos contentos de la forma en la que fuimos y conseguimos clasificarnos. Espero que tengamos la oportunidad de jugar otra Copa África y llegar a la final para ganarla. Pero nos queda mucho trabajo por hacer”, aseguró.