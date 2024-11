Imanol Alguacil: "Era partidario de suspender la jornada, pero vamos preparados a Sevilla"

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, se ha declarado este sábado partidario de haber suspendido toda la jornada de liga por la "increíble tragedia" de Valencia, aunque ha considerado que el equipo está preparado anímicamente para disputarle el triunfo este domingo al Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán, adonde llega con vitola de peligroso visitante.

"Ha sido una tragedia terrible y se ha decidido suspender los partidos que se juegan en la Comunidad valenciana. Lo que están sufriendo los valencianos es una tragedia máxima y entendería que se hubieran suspendido todos los partidos", ha manifestado este sábado el preparador txuri urdin, que ve secundaria la fecha en la que se vaya a disputar el partido aplazado de Copa ante el Jove Español.

Alguacil piensa en el encuentro de liga en un Sánchez Pizjuán donde espera a "un rival duro que ha ganado muchos partidos desde el juego y que, aunque está con muchas bajas, tiene una plantilla amplia, un gran entrenador y siempre es un adversario peligroso", dijo el técnico de la Real.

Los donostiarras han sacado sus mejores resultados esta temporada a domicilio, como admitió Alguacil que, sin embargo, aseguró que tanto él como su plantilla quieren "jugar siempre" en casa.

El técnico guipuzcoano, que ha descartado a dos hombres importantes por lesión como Ander Barrenetxea y Beñat Turrientes, se ha pronunciado extensamente sobre la falta de gol de su equipo.

"Cuando generas y no haces goles -ha comentado- siempre echas de menos la falta de puntería y muchos entrenadores, según en qué momentos, te dirán que les falta gol. Yo quiero dar continuidad a lo que se hizo bien ante Osasuna y recuperar la dinámica de buenos resultados que teníamos hasta ese partido".

Ha señalado que "es muy complicado" entrenar el acierto cara a portería ya que "es insistir y hacer ver a los jugadores en qué fallamos y mejorar, porque no hay otra, y cuando los delanteros no tienen gol y están en mala racha, a mí sólo me queda intentar dar soluciones y sobre todo generar ocasiones".