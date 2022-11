El as improbable de Marcao y la estrategia de Sampaoli para el derbi

El retorno de Jorge Sampaoli al banquillo del Sevilla trajo aparejada una refrescante línea de transparencia con la prensa, en la que ya había avanzado el club desde el verano tras revisar la política de comunicación con Julen Lopetegui. De pronto, las lesiones y las dolencias de los futbolistas dejaron de ser un asunto tabú. El Sevilla ya publicaba partes médicos desde el inicio de temporada y Sampaoli, además, dio otra vuelta de tuerca hablando con menos cautela del estado de los futbolistas. Pero, claro, llega un derbi y todas las estrategias son pocas para evitar que el rival descubra tu flanco débil.

Pero el flanco débil del Sevilla quedó desnudo de nuevo en su último partido, ante el Manchester City:la defensa. Sin ser la única línea que adolece de falta de cantidad y calidad, sí se trata de la línea con más problemas en estos momentos, justo cuando el Sevilla acaba de caer a puesto de descenso y debe visitar a un Betis crecidísimo, en perfecta comunión con su afición y como cuarto clasificado de la Liga, precisamente el puesto que ha ostentado el equipo nervionense en el último trienio.

De entrada, en el Etihad Stadium se lesionó el futbolista llamado a dotar de cohesión a la línea defensiva gracias a su jerarquía. Sampaoli explicó que tenía un plan de partido que incluía el reparto de minutos de los futbolistas y que tenía pensado quitar a Marcao en el descanso. Pero el brasileño, que estaba realizando un buen partido, arriesgando en la anticipación y en la salida como siempre, pero con valentía, se lesionó al devolver en carrera un balón a Bono hostigado por Mahrez.

Ahí, al posar la pierna en el césped tras el pase en carrera, se rompió Marcao. En Movistar le preguntaron qué lesión tenía: "No lo sé, tendría que verlo el médico, iba a cambiarlo por Nema en el medio tiempo por él", replicó. "Tuvo la mala suerte de lesionarse antes del cambio. Es algo en el posterior, nada que ver con una lesión anterior, es una lesión nueva", abundó.

Ya en la sala de prensa, el argentino tampoco quiso descartar al futbolista de cara al derbi y redundó en que estaba previsto que sólo jugara un tiempo y que no fue una recaída... Es decir, que no lo forzó. "Todos los cambios estaban preestablecidos para que todos tuvieran los mismos minutos, pero Marcao se lastimó lamentablemente", dijo el técnico de Casilda.

Lo cierto es que no lo descartó del todo para el derbi y que el club está pendiente de las pruebas médicas que se le iban a realizar al futbolista una vez que la expedición sevillista, que pernoctó en Mánchester. El equipo aterrizó poco antes de las dos de la tarde e inmediatamente se dirigió a la ciudad deportiva para tener un entrenamiento que, en principio, no estaba previsto en el plan de trabajo de la semana. Lógicamente fue una sesión de descarga para los titulares. Y obviamente Marcao no se ejercitó. Tampoco publicó el club ningún parte médico y raro será que lo haga en vísperas de un derbi en el actual contexto.

No está el Sevilla en una situación para ir descubriendo su as en la manga, pero el de Marcao parece imposible porque su gesto desde que se echó al suelo tocándose el bíceps femoral fue de rotura fibrilar, aunque fuera pequeña. Quizá si sólo fue una contractura... Pero de momento el Sevilla no da pistas y Sampaoli debe improvisar otra zaga. Cuando estaba volviendo a su plan de tres centrales, seguramente tendrá que volver a la zaga de cuatro con Gudelj y Rekik en el eje.

Después del yerro de José Ángel ante el City, al que protegió cambiándolo ante el Valencia para que no siguiera "sufriendo", es improbable que sea titular en el Villamarín, donde la duda también es si jugará Alex Telles después de su grosero yerro en el 1-1. Esos errores también harán dudar a Sampaoli sobre si repetir con Acuña como carrilero/ala doblando el flanco izquierdo. Con Nianzou lesionado, el único central disponible es Rekik, además del recurso de los canteranos José Ángel y Kike Salas. De ahí que el Sevilla espere el as imposible o improbable de Marcao.