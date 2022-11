Sampaoli no descarta a Marcao para el derbi: "No lo sé, es una lesión nueva"

Jorge Sampaoli dio su opinión sobre la derrota del Sevilla en su visita al Manchester City, en la última jornada del Grupo G, último de la presente edición de la Champions para el Sevilla. Un asunto importante es el estado físico de Marcao, que se retiró lesionado al filo del descanso tocándose el bíceps femoral derecho, en el que andaba ya tocado. "No lo sé, tendría que verlo el médico, iba a cambiarlo por Nema (Gudelj) en el medio tiempo por él", dijo a los micrófonos de Movistar.

El técnico insistió en esa mala fortuna: "Tuvo la mala suerte de lesionarse antes del cambio. Es algo en el posterior, nada que ver con una lesión anterior, es una lesión nueva", matizó Sampaoli sobre la molestia muscular referida por el brasileño.

"Todos los cambios estaban preestablecidos para que todos tuvieran los mismos minutos, pero Marcao se lastimó lamentablemente. El resto está bien", explicó ya en la sala de prensa.

Ya sobre el partido y de cara a la evolución del Sevilla, sobre todo teniendo en cuenta que llega un derbi, el argentino quiso sacar una lectura positiva de la derrota en Mánchester. "El nivel de competitividad contra el mejor equipo del mundo acá en su campo fue impresionante. El City gana y gana por muchos goles acá. Queríamos hacer un partido serio, guardando algunos jugadores y con algunos cambios preestablecidos. En la evaluación hay más cosas positivas y lo negativo es la redundancia en esos errores no forzados que nos han castigado", argumentó de inicio.

Por el desarrollo el rival tendría que haber hecho más para empatar, porque estábamos controlando y neutralizando situaciones de un rival que maneja muy bien los espacios. Los errores no forzados terminó amargando lo que hizo el equipo, que creo que estructuralmente estuvo muy bien ante el mejor equipo del mundo en su campo", insistió Sampaoli.

También destacó el papel del goleador sevillista: "Rafa Mir me pareció muy bien, tuvo chances en el primer tiempo y también en el segundo tiempo". "Pensamos que abriendo a Acuña y a Rafa teníamos la posibilidad de dejar en el centro un cuadrado de juego con Delenay, Rakitic, Isco y Papu, tuvimos varias chances e hizo una buena tarea en una posición estratégica que pensamos que merecía el partido", explicó.

"Vamos a seguir trabajando para mantener este tipo de competitividad y vamos a intentar dejar de tener esos errores que nos han castigado", habló Sampaoli, que sí destacó que el Sevilla sí tuvo "muy buena salida en el primer tiempo". "Defenderse con el balón requiere a futbolistas de otro perfil", sí explicó. "Creo que fueron errores no de calidad, sin de cansancio o de alguna individualidad. Pero el plan del partido con o sin balón sí lo respetó el equipo", añadió en la sala de prensa.

"Con errores no forzados nos llevaron a que el rival nos empatase y nos terminara ganando. Creo que el equipo no cayó tácticamente, sino por errores no forzados. El empate de ellos viene por un error y el tercero es peor. El equipo pudo haber empatado y tuvo chances en el segundo tiempo, pero ese tipo de errores se pagan caro, con este equipo y con cualquier tipo de equipo".