Las indirectas del Sevilla al Getafe en redes: "Esto es fútbol, papá"

Es una frase que se hizo viral gracias a José Bordalás. El técnico del Getafe ha sido diana de muchas críticas, en numerosas ocasiones, por el juego 'defensivo' del conjunto azulón. Sin embargo, el técnico siempre se ha mostrado contento y ha defendido a capa y espada su fútbol: "Esto es fútbol, papá".

Una frase que, igual que ha defendido, ahora se le ha venido encima. No son pocos los equipos de fútbol que, tras lograr vencer a un equipo tan rocoso como el Getafe, 'tiran' de ironía para utilizar dichas palabras. El Sevilla no se ha quedado atrás... pero tampoco corto: hasta dos publicaciones le dedicó al club azulón en sus redes sociales. Un pique que no dejó indiferente a nadie.

De Bordalás a Greenwood

El Sevilla logró vencer en un partido muy igualado y tenso. Los de Quique Sánchez Flores se impusieron por la mínima, gracias a un gol de Sergio Ramos, en el feudo azulón, con un Getafe volcado que no fue capaz de aprovechar los fallos defensivos de los nervionenses.

Durante el partido se vivió un momento muy desagradable, con insultos racistas a Marcos Acuña y Quique Sánchez Flores, pero la tensión se marchó más allá de los noventa minutos. Al término del encuentro, la cuenta oficial del Sevilla en inglés en la red social X publicó una frase que encendió a los aficionados del Getafe: "Esto es fútbol, papá".

ESTO ES FÚTBOL, PAPÁ — Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) March 30, 2024

Una clara indirecta hacia José Bordalás, quien ha convertido esas palabras en el lema del Getafe. Sin embargo, los mensajes no se quedaron ahí. En la misma red social, la cuenta del Sevilla en inglés publicó una foto de Isaac Romero, citando una de Mason Greenwood, asegurando que "nuestra estrella" es mejor que "su estrella".

Dos publicaciones del Sevilla que no dejaron indiferente a nadie... y que suman más de 500.000 impresiones en la red social X.