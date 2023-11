Las lógicas, e inoportunas, quejas de Rafa Mir y su gratitud a Lopetegui

Rafa Mir no está respondiendo a las expectativas. O el Sevilla no está respondiendo a las expectativas de Rafa Mir. El delantero murciano no es hombre de ir midiendo las palabras y siempre que se ha visto desplazado de la titularidad ha reivindicado su necesidad de confianza y continuidad para demostrar su potencial. Un potencial que sólo demostró en su primera temporada con Julen Lopetegui, en un contexto distinto al actual, cuando quizá no sea el momento de reivindicaciones personales.

En una charla distendida de Twitch con FutbolConTemo, el delantero volvió a hablar de su necesidad de minutos. Esta temporada apenas acumula 190 minutos en sus ocho participaciones ligueras cuando estamos en el tercer parón del curso, además de una aparición testimonial en la Supercopa de Europa y su titularidad en Quintanar de la Orden. Allí metió el segundo gol que lleva, que se sumó al de Vitoria, un golazo que de poco sirvió para maquillar la derrota ante el Alavés.

El jugador habla de su situación con una franqueza siempre teñida de reivindicación. "He tenido muchos picos fuertes de rendimiento, pero todos coinciden cuando he jugado. Tu prime es cuando juegas. En el Huesca era importante y metí muchos goles. Luego en la selección también, metí un hat-trick (en los Juegos Olímpicos, justo antes de fichar por el Sevilla). En el Sevilla recuerdo llegar y llevaba diez goles, porque jugaba todas las semanas. Sin jugar es muy difícil meter goles", dijo.

Lopetegui sí le dio cierta continuidad y terminó su primera temporada, 21-22. Coincidió con la lesión de En-Nesyri y su participación en la Copa de África. Terminó con 47 partidos en total, 34 en la Liga, en la que marcó los 10 goles que refiere, a los que sumó otros dos en la Copa del Rey y uno en la Champions. Hizo 13 goles y parece que ese número lo gafó. Eran otros tiempos, justo antes de la inestabilidad que comenzó precisamente en 2022.

Por ello, se muestra agradecido a Lopetegui. "El primer año fui el máximo goleador del equipo y el segundo ganamos la Europa League. He vivido cosas importantes y al final mi nombre está ahí, en la historia del club. Lopetegui apostó por mí, me ha hecho crecer como jugador. Son decisiones que toman el club. Los jugadores tenemos nuestra opinión, pero los que mandan son los dirigentes. Él fue importante para que yo terminase en el Sevilla. Recuerdo una conversación con él en junio, me dijo que haría lo posible por llevarme a mí. Eso es importante".

Ahora, la situación del Sevilla, tres entrenadores después, es muy distinta. "Tendríamos que analizar muchas cosas, que yo no lo voy a hacer. Lo único que puedo decir es que los jugadores tenemos la cabeza al máximo para darle la vuelta a la situación. Las cosas no están saliendo como queremos ni como merece el club. Nos vemos ahí abajo y no estamos contentos. Yo me he criado en un sitio donde son exigentes y lo entiendo. Tienen su parte de razón. Los números no engañan, los resultados no están saliendo bien".

En verano, el Valencia se interesó vivamente en él, pero las condiciones económicas de su cesión eran demasiado lesivas para los intereses del Sevilla, y se quedó. ¿Volvería a Valencia? Es donde me crié, donde crecí como jugador y persona. Estuve mucho tiempo. Un montón de cosas. Es un club importante para mí. Durante este tiempo, que se me ha relacionado con ellos, he dicho que tengo un cariño enorme. Después ya veremos qué pasa, pero el cariño que les tengo no depende de si suena o no. La gente quiere buscar ese titular y parece que no puedes hablar bien de los clubes donde has estado".

Aun así, no tira la toalla, por ahora... "Yo trabajo, doy el máximo, me cuido, duermo, hago gimnasio... Es que no puedo hacer más. Debemos estar preparados, pero los que toman las decisiones son los entrenadores. Yo controlo lo que puedo controlar. Diego Alonso elige a los que él considera y los demás esperamos la oportunidad".

Entonces, ¿volvería algún día a Huesca o Valencia? "Claro que volvería. Si se diesen las circunstancias, volvería. En los dos sitios fui muy feliz".