Isaac Romero y Juanlu Sánchez se alistan al gol

El Sevilla de Xavi García Pimienta no ha tenido, ni mucho menos, un final de 2024 ideal. Más allá de la despedida de Jesús Navas en el Sánchez-Pizjuán ante el Celta de Vigo, los de Nervión han finalizado un año para olvidar con ocho goles encajados en sus últimas dos visitas y alargando la maldición en los grandes plazas españolas como el Metropolitano y el Santiago Bernabeu. Tras las fechas navideñas, el Sevilla entra en jornadas de reflexión antes de volver al trabajo el próximo día 29 de diciembre para preparar el frenético inicio del año 2025.

El fin a la sequía de Isaac Romero

Un año que, aunque en general para el grupo no haya terminado de la mejor forma posible, sí que empieza de forma esperanzadora para dos jugadores de la primera plantilla sevillista, tal y como han terminado su 2024. Son los casos de Isaac Romero y Juanlu Sánchez. Ambos canteranos del Sevilla han cuajado un mes de diciembre por encima de lo esperado, visto el inicio de la temporada 2024-25 que han realizado tanto el delantero lebrijano como el nazareno. En el caso del ‘7’ sevillista en el Metropolitano puso punto y final a su preocupante sequía goleadora. Catorce jornadas consecutivas sin marcar llegó a arrastrar Isaac Romero en este inicio de temporada con el Sevilla. Desde el 22 de abril de 2024 que no veía portería hasta el Metropolitano, justo antes de su lesión en el pasado derbi.

Isaac Romero celebra su segundo de la temporada. / FERNANDO VILLAR / EFE

No fue hasta contra el Atlético de Madrid cuando, gracias a su especialidad -el contragolpe al espacio-, definió a placer para superar a Jan Oblak y así marcar su primer tanto de la temporada. Una diana que le ha sosegado de cara a portería y le ha dado la tranquilidad necesaria como para afrontar la segunda vuelta. Pese a no no poder jugar el encuentro ante el Celta de Vigo por la sanción del comité de disciplina, en su segundo encuentro ante el Real Madrid se vio a otro Isaac que recordaba más a la pasada campaña a las órdenes de Quique Sánchez Flores. El de Lebrija, de cabeza tras superar a Tchouameni, marcó su segundo gol en dos partidos de forma consecutiva. E incluso estuvo cerca de firmar un doblete en el Bernabéu de no ser porque uno de sus disparos ajustados se estrelló en la madera de la portería de Courtois.

Juanlu Sánchez encuentra

El gol de Isaac Romero en el Bernabéu llegó gracias al gran centro de otros de los nombres propios de este mes de diciembre en clave Sevilla: Juanlu Sánchez. El nazareno acumula en los últimos tres partidos dos goles y una asistencia, generando una diana en cada uno de los partidos. Un final de 2024 redondo para el medallista olímpico, después de tener serias dificultades este inicio de curso para encontrar su sitio en el once inicial de García Pimienta con tanta competencia en el lateral diestro. Aún así, Juanlu es el segundo jugador que más goles ha producido esta temporada con el Sevilla, 3 goles y 3 asistencias, sólo por detrás de Dodi Lukébakio que lleva ya 8 goles con el Sevilla.

Jugando más adelantado de lo normal respecto a las últimas temporadas y escorado a banda derecha, poco a poco, Juanlu ha encontrado la forma de hacerse un hueco en los planes de García Pimienta. El nazareno está convenciendo a su entrenador con llegada y siendo peligroso cada vez que pisa el área contraria. Un jugador que se empieza a convertir en pieza clave, el año pasado disputó 38 partidos entre todas las competiciones, este año lleva ya 15 habiendo superado sus registros de la pasada campaña.

Idumbo, Juanlu e Iheanacho tras el primer gol del nigeriano. / Mariscal / Efe

No obstante, Juanlu Sánchez no se marchó satisfecho del Bernabéu pese a sumar una nueva asistencia y pensaba ya en Almería tras la vuelta de las vacaciones: “Tenemos que exigirnos un poco más. Creo que el equipo ha sacado algo de orgullo después del 2-0, aunque no haya servido para regalarle algo a Jesús el día de su despedida. No queda otra que descansar bien en las vacaciones y volver lo mejor posible. A nivel ofensivo está bien marcar, pero si te marcan cuatro es complicado ganar. A corregir cosas y a mejorar y a volver lo mejor posible”, aseguró el jugador de Montequinto.

Juanlu e Isaac son dos jugadores en los que debe apoyarse García Pimienta de cara a la segunda vuelta a la espera de refuerzos en una plantilla que, para el técnico catalán, es más corta de efectivos de lo que le gustaría, pues ya hay varios que han quedado sentenciados.