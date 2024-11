Un tanto de Isra Domínguez en los minutos finales, cuando el luminoso enfilaba el 90, le dio al Sevilla Atlético un valioso punto en su visita al Alcoyano, un gallito en el grupo 2 de Primera RFEF que no anda en una buena racha, ya que no gana desde hace seis jornadas y que se quedó con la miel en los labios tras el empate de los de Jesús Galván. Los blanquiazules ya se veían con los tres puntos en el zurrón, pues mandaban en el marcador desde el inicio de la segunda mitad gracias a un tanto de Mario Losada.

El filial sevillista regresa de Alcoy con un resultado esperanzador tras el mal trago de la semana pasada, cuando los nervionenses recibían un duro e inesperado correctivo en el Jesús Navas a manos del Yeclano (1-4).

Los de Jesús Galván, no obstante, comenzaron fuerte en un clásico escenario como El Collao, pues a los once minutos de juego Mateo Mejía lo intentaba con un disparo por bajo que repelía el meta local Manu García. No obstante, el Alcoyano había avisado con un tiro de Pastrana a la cruceta. En un primer tiempo muy igualado, Losada buscó desigualar el marcador, obligando a Matías a evitar con una grandísima estirada el uno a cero tras un gran remate picado.

Y se adelantaban los locales en la primera acción a balón parado del segundo tiempo. Tras un córner, Losada cazaba el balón en el área con un remate acrobático ante el que nada podía hacer Matías Árbol. Con el 1-0, reaccionaba el filial con un buen disparo de Collado que terminaba en el lateral de la red. La réplica de los locales la firmaba Ferni con un golpeo que de nuevo golpeaba en el larguero del arco sevillista.

En el tramo final del encuentro, sin bajar los brazos a pesar de no encontrar los espacios en la defensa alicantina, Isra Domínguez igualaba el luminoso con un golazo desde fuera del área. El jugador antequerano, tras alzar la mirada y ver a Manu García adelantado, firmaba una sobresaliente vaselina desde muy lejos para firmar el reparto de puntos.