Jesús Navas agradece al Madrid su reconocimiento: “No recuerdo algo así”

Entre lágrimas y emocionado, así ha vivido Jesús Navas sus últimos instantes como futbolista profesional esta tarde en el Santiago Bernabéu tras 21 exitosos años de carrera deportiva. La leyenda del Sevilla, después de despedirse ante su afición de la mejor forma posible, con victoria ante el Celta de Vigo, ha tenido el reconocimiento y el homenaje en uno de los templos del fútbol español, la casa del Real Madrid. El de Los Palacios ha sido homenajeado como lo que es. Historia del fútbol nacional y el jugador nacional con más títulos a nivel de selecciones. Campeón del mundo, bicampeón de Europa y de la Liga de las Naciones. El Madrid y el madridismo, entre alrededor de75.000 personas que se han congregado hoy en el Santiago Bernabeu, han despedido a la leyenda del Sevilla para siempre.

Jesús Navas ha recibido un ejemplar pasillo de aplausos por parte de las plantillas del Sevilla y del Madrid antes del comienzo del encuentro que, además, ha tenido como preludio la entrega de una camiseta del equipo blanco con las firmas de todos los integrantes del equipo de Carlo Ancelotti. El encargado de hacerlo ha sido otra leyenda de fútbol europeo, Luka Modric, con quien se ha fundido en un emotivo abrazo.

El agradecimiento de Jesús Navas al Madrid

Tras el partido, Jesús Navas emitió una carta a través de sus redes sociales donde quiso agradecer al Madrid y al madridismo el cariño y el homenaje recibido: “Lo vivido esta tarde en el Bernabéu ha sido una bendita locura. No recuerdo haber visto algo así en un campo rival. Por eso, siento la necesidad de agradecer a los aficionados del Real Madrid su entrega y su reconocimiento a mi persona en un recuerdo que será inolvidable. Igualmente gracias a los jugadores y cuerpo técnico del club por su participación en el homenaje que he recibido. Hago extensiva mi gratitud a todos los empleados de la entidad madridista que han colaborado en la organización del evento”, comentó el palaciego.

Los últimos minutos de Jesús Navas

Asimismo, Jesús navas aseguró de estar “tremendamente dichoso” de vivir sus últimos minutos como jugador con el escudo del Sevilla en una carrera de ensueño: “Lejos de casa, con mi Sevilla y mi afición muy presentes, mi corazón se agita más fortalecido que nunca por las muestras de cariño recibidas en Nervión hace solo una semana. Y es que el amor a mi Sevilla FC me hace comprender los motivos de por qué mi gente me quiere tanto. Por eso, mis sentimientos sevillistas siempre seguirán a flor de piel, y es que mi afición me llevó al límite al sentir la felicidad plena en una tarde donde creí flotar sobre el Pizjuán. Mis últimos minutos como futbolista profesional me han servido para recordar todas las alegrías vividas con mi Sevilla y con la Selección. Hoy únicamente puede expresarse que hacer feliz a tanta gente es algo único, porque rememorar cada día este reconocimiento general me permite vivir tremendamente dichoso”, cerró Jesús Navas González.