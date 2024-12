Jesús Navas: "Me daba igual no poder andar, por este escudo hay que darlo todo"

Sevilla/El capitán del Sevilla, Jesús Navas, ha mostrado sus sensaciones en los medios oficiales del club de Nervión después de la victoria ante el Celta en su último partido con la elástica blanca en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Sentimientos

"Los momentos en el inicio fueron complicados. El Sevilla es mi vida. Lo he dado todo hasta el final. Estos seis meses han sido locura. Me ha sorprendido mi fortaleza. He ganado con dolores la Eurocopa. Amo al Sevilla y a esta gente, he dado títulos, amor y entrega. Es lo que yo quería este tiempo. Decirle a los jugadores que han entrado hoy lo que es el Sevilla y este escudo. Eso se merece esta afición, darlo todo por este escudo cada día".

Trayectoria

"Era mi sueño de niño. Todo es gracias al trabajo, el coraje, las ganas... Mi abuelo me llevaba a entrenar desde pequeño, era su ilusión. Mi familia sabe los momentos tan complicados que he tenido y el coraje y ganas que le echado. Cinco años que me levantaba sin poder andar. Momentos peores, mejores, pero estos seis meses han sido una locura, pero estoy orgulloso. Me da igual que no pueda andar mañana, pero por este escudo hay que darlo todo".

Dos leyendas, Reyes y Puerta

"Al final es lo que me ha hecho levantarme cada día, darle cada día mi ilusión a la afición. Es por ellos, Reyes y Puerta. El número (16) es de Antonio, yo lo llevado con el coraje y las ganas que él se merece. Que lo demos todo por este escudo. Estoy muy feliz".

Comportamiento fuera del campo

"Al final, he logrado muchas cosas, pero el mayor logro es no cambiar desde el primer día. Que mi familia, Puerta y Reyes se sientan orgullosos de mí. Es lo que más feliz me hace, que he sido el mismo desde el primer día. Este es el Sevilla, hay que dejarse la vida cada día. Ahí estaban los tres jugadores nuevos que lo han dado todo".