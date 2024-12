Jesús Navas y una donación histórica: su última equipación, al museo del Sevilla

El legado de Jesús Navas, si ya de por sí está grabado con letras de oro en la historia del Sevilla y es imborrable en la memoria de todos sus aficionados, quedará aún más impregnado, si cabe, en la vida del club de Nervión. Nada más conseguir su último triunfo ante el Celta de Vigo, el capitán de Los Palacios donó su última equipación y brazalete al museo del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, en el antepalco del estadio. Lo hizo en un acto íntimo y breve junto al presidente del Sevilla, José María del Nido Carrasco. En una de las vitrinas centrales del museo, junto a muchos de los títulos que ha levantado Jesús Navas, expuso su camiseta besando el escudo por última vez antes de decir adiós a su brillante carrera deportiva.

Una nueva joya en el museo del Sevilla

Una camiseta y un brazalete que podrán observar y admirar los visitantes del museo del Sevilla a partir del próximo lunes cuando, de nuevo, abra sus puertas. Otra equipación para la historia del club que compartirá hábitat con la de los últimos títulos logrados, la de Antonio Puerta, José Antonio Reyes o Diego Armando Maradona. Una joya más para un museo en el que el propio Jesús Navas se ha encargado personalmente de agrandar en los últimos 21 años con sus múltiples hazañas que ya quedan para la historia del Sevilla.

El agradecimiento de Jesús Navas

Jesús Navas también ha mostrado su agradecimiento, a través de sus redes sociales, por lo vivido ante en su último partido como jugador del Sevilla en el Sánchez-Pizjuán: “No tengo palabras para explicar lo que anoche me hicisteis sentir. No puedo expresar la felicidad que hoy siento por el trato que me disteis en la que ha sido mi última cita con ustedes. Afición, gracias eternas. Quiero también agradecer a toda la organización del Sevilla FC por el excelente trabajo que vienen realizando en mi despedida. El esfuerzo y el cariño con que lo hacen me hace muy feliz y me hace sentir orgulloso de su compromiso con nuestro Sevilla FC. Por último, agradecer al RC Celta y al equipo arbitral su comprensión y sensibilidad por dejar despedirme de mi gente. Gracias a todos y gracias por tratarme con tanto cariño. ¡Vamos, mi Sevilla!”, expresó el capitán de Los Palacios.