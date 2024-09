Joan Jordán: “Me siento con una fuerza mental tremenda”

Joan Jordán ha hablado como nuevo jugador del Deportivo Alavés, tras salir en calidad de cedido al club vitoriano el último día del mercado de fichajes. Tras un largo verano de duras negociaciones, el club hispalense acabó accediendo a dejar salir al catalán al Alavés asumiendo alrededor del 70% de su ficha tras varios meses convulsos entre el jugador, la directiva y la afición del Sevilla. Jordán, enfocado en su nueva etapa en el club babazorro, está contento de estar “donde le quieren” y asegura tener una gran “fuerza mental” para esta temporada.

Jordán firma por el club donde le quieren

Joan Jordán explicó durante su presentación como nuevo jugador del Deportivo Alavés como se resolvieron las negociaciones entre el Sevilla y el equipo de Vitoria, Desde los primeros contactos hasta que se llegó a un acuerdo al final del mercado: “Sí que es verdad que ha sido un proceso bastante largo, me hubiera gustado que se hubiera dado antes, sé del interés del club de Sergio desde hace mucho tiempo, ellos sabían mi predisposición también desde hace mucho tiempo y bueno, era cuestión de tiempo, cuestión de timings. Creo que llego al club necesario, el club que realmente, un club que me quiere, que ha apostado por mí y que creo que junta muchísimas cosas que yo necesito, tanto a nivel personal como deportivo, para volver a sentirme y para volver a dar mi mejor versión”, explicó el bicampeón de la Europa League con el Sevilla.

Asimismo, Jordán explicó que, tras dos temporadas y medias muy complicadas en el Sevilla, tiene la fuerza mental necesaria para afrontar este nuevo reto con el Deportivo Alavés: “Agradecido al club, por esta oportunidad, porque estaba en un momento de mi carrera que tenía que tomar una decisión importante, que me hiciera sentir lo que quiero sentir de mí y a tu pregunta, pues sí, creo que estoy en la edad, en el momento deportivo, personal, idóneo para hacer un gran año, para volver a dar mi mejor versión, incluso, ya te digo, me encuentro con una fuerza mental tremenda para, para por qué no, ya no mi mejor versión, sino mejorarla. Y ya te digo, vengo aquí a sumar, a ayudar al grupo y a darlo todo”, explicó.

La operación con el Alavés y sin 'cláusula del miedo'

Jordán aprovechó para lanzar un dardo al Sevilla y al entorno del club que intentó dar salida al catalán de todas las formas posibles. El centrocampista de Gerona aseguró estar donde le quieren y está contento de haber firmado por el Deportivo Alavés: “Yo estaba más mentalizado que si hiciera honestamente a final de mercado, porque prefería esperarme eso y si luego se daba antes pues mejor, pero estaba claro que bueno, que iba a ser cuestión. He tomado una decisión de dónde quería estar, siempre he dicho que yo siempre quiero estar donde me quieren y creo que en este caso me han ayudado con la cuestión de tiempo, así que encantado de estar aquí”, explicó.

Por último, director deportivo del Deportivo Alavés aseguró que Joan Jordán no tiene cláusula del miedo. Por lo que se podrá enfrentar el equipo de García Pimienta y a sus excompañeros en la sexta jornada de LaLiga EA Sports: “No, no hay ninguna cláusula de ningún tipo, no hay opción de compra y bueno, lo que intentaremos es el tiempo que esté con nosotros disfrutar de alguien que desde que ha comenzado a hablar pues lo único que transmite es esa ilusión, esas ganas y solo estar al lado de él desprende esa energía y esa motivación que a todos nos hace falta”, explicó el directivo del club babazorro.