José Ángel Carmona es convocado finalmente para la selección sub 21

Sevilla/El defensa sevillista José Ángel Carmona ha sido convocado finalmente por Santi Denia para los amistosos ante República Checa y Alemania de la selección sub 21. Sustitute a Hugo Bueno, del Feyenoord. También ha sido convocado de urgencia Álex Valle, del Como de Cesc Fábregas, como relevo de Matías Fernández-Pardo (Lille), quien se queda de momento sin debutar tras su primera convocatoria con España.

Carmona ya tuvo otras convocatorias por Santi Denia para la sub 21. En esta debutó en noviembre de 2022 en un partido frente a Japón. Y en 2024 fue convocado en octubre y jugó frente a Malta y en noviembre volvió a ser citado pero una pequeña lesión muscular obligó al seleccionador a desconvocarlo. De esa dolencia se recuperó durante el parón y ya pudo jugar con el Sevilla sin perderse ningún partido por esa incidencia física.

José Ángel Carmona (que aspiró incluso a ser citado por el seleccionador Luis de la Fuente, al entrar en una prelista de 50) y Álex Valle completan una lista de convocados que ya contó con la incorporación de César Tárrega (Valencia) para sustituir a Dean Huijsen (Bournemouth), quien en su caso ha dado el salto a la absoluta para ocupar el lugar de la baja por lesión del barcelonista Íñigo Martínez.

Así, Hugo Bueno y Matías Fernández-Pardo se perderán los dos partidos amistosos ante República Checa (el viernes 21 de marzo a las 19:30 horas en Lorca) y Alemania (el martes 25 a las 20:30 en Darmstadt) de preparación para el Europeo de la categoría que se disputará del 11 al 28 de junio de 2025 en Eslovaquia.

En el caso de Matías Fernández-Pardo supone un impedimento para estrenarse con la selección española, ya que el futbolista del Lille había sido un fichaje de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) tras disputar 16 partidos con las categorías inferiores de Bélgica entre la sub 15 y la sub 19. El futbolista expresó recientemente su deseo de jugar con España y el viernes fue convocado por Santi Denia, pero no podrá estrenarse con la sub-21 por lesión.

La lista de convocados la forman:

Porteros: Pablo Cuñat (Cartagena), Alejandro Iturbe (Atlético de Madrid) y Mario de Luis (RM Castilla).

Defensas: Andrés García (Aston Villa), Juanlu Sánchez (Sevilla FC), Juan Manuel Herzog (UD Las Palmas), Cristhian Mosquera (Valencia), César Tárrega (Valencia), Kike Salas (Sevilla FC), Gerard Martín (FC Barcelona), José Ángel Carmona (Sevilla FC) y Álex Valle (Como - Italia).

Centrocampistas: Beñat Turrientes (Real Sociedad), Stefan Bajcetic (UD Las Palmas), Mikel Jauregizar (Athletic Club), Javi Guerra (Valencia CF), Fermín López (FC Barcelona), Gabri Veiga (Al-Ahli - Arabia Saudí) y Pablo Torre (FC Barcelona).

Delanteros: Jesús Rodríguez (Real Betis), Alberto Moleiro (UD Las Palmas), Diego López (Valencia), Mateo Joseph (Leeds - Inglaterra) y Eliezer Mayenda (Sunderland -Inglaterra).