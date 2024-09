Juanlu pide perdón y explica la polémica: “No tenía la intención de engañar”

Los arbitrajes polémicos y el VAR, una nueva jornada más, regresaron al Ramón Sánchez-Pizjuán. Después de que antes del parón de selecciones, una controvertida mano de Isaac Romero acabase en penalti en contra de los andaluces contra el Girona, Mateo Busquets Ferrer señaló una acción muy discutida en el Sevilla - Getafe. El equipo de García Pimienta se quedó con uno menos en el terreno de juego más de quince minutos al amonestar, y expulsar por doble amarilla, a Juanlu Sánchez por una “simulación de falta”, tal y como ha recogido en el acta arbitral el árbitro balear. El canterano sevillista ha explicado la acción a través de sus redes sociales donde asegura que “no” quería “engañar” al colegiado en esa acción.

La "simulación" de Juanlu y la expulsión

Juanlu Sánchez, que ya fue una de las ausencias llamativas en el once inicial de García Pimienta, entró en la segunda mitad para darle consistencia en el centro del campo al Sevilla echado hacia la banda derecha. El quinteño sustituyó a un fundido Jesús Navas que dio los tres puntos al equipo de Nervión. No obstante, Juanlu duró apenas 20 minutos sobre el terreno de juego. Amonestado en el 83 por “derribar de manera temeraria” a un jugador del Getafe, como explica Busquets Ferrer, protagonizó la acción polémica del encuentro. A falta de 3 minutos del 90, el quinteño intentó superar al exsevillista Juan Berrocal en velocidad, pero acabó cayendo. Pese al leve contacto que se ve durante la retransmisión entre la rodilla derecha del central del Getafe y la bota izquierda de Juanlu Sánchez, Mateo Busquets Ferrer tuvo claro que intentó simular un penalti.

Tal y como ha recogido el árbitro balear en el acta del Sevilla - Getafe, la segunda amarilla del quinteño se debe a “dejarse caer dentro del área” y “simular ser objeto de falta”. La ausencia de Juanlu Sánchez le pudo costar caro al Sevilla durante el último cuarto de hora que se dio de descuento por las distintas interrupciones. Con uno menos, los de García Pimienta acabaron pidiendo la hora para sacar la primera victoria del curso. Aunque, pierden al quinteño para su visita a Mendizorroza donde ya, por fin, regresará Saúl Ñíguez tras cumplir su sanción.

Juanlu se disculpa a través de 'Instagram' y explica la polémica / @juanlusv_24

Juanlu, sin intención de "engañar a nadie"; García Pimienta no dio crédito

El canterano del Sevilla, una vez finalizado el encuentro y a través de sus redes sociales, explicó la acción polémica en la que estuvo involucrado: “En ningún momento tengo la intención de engañar a nadie”, aseguró el quinteño a través de su perfil de Instagram. Asimismo, también quiso pedir disculpas al aficionado del conjunto nervionense por dejar con uno menos al equipo: “Muy contento por la victoria del equipo, este equipo se lo merecía trabajazo de todos y pedir perdón al equipo y a la afición por dejar al equipo con uno menos”, aclaró el oro olímpico después del Sevilla - Getafe. Sobre la acción de Juanlu también habló el entrenador sevillista, García Pimienta. El catalán no comprendió la decisión del colegiado: “Puedo entender que vea que no es penalti, pero no que se tire y le enseñe tarjeta amarilla. No podemos hacer nada porque hay un VAR y no las ha corregido”, aseguró el catalán.