Juanlu Sánchez sustituye a Alberto Moleiro y se incorpora a la concentración de España sub 21

Por culpa de una elongación de su isquiotibial izquierdo, pese a que se recuperó a tiempo para entrar en la convocatoria del Sevilla ante el Celta de Vigo, Juanlu Sánchez se quedó fuera de la lista de la sub 21 para dos compromisos internacionales -un amistoso ante Eslovaquia y un partido de clasificación para el Europeo frente a Bélgica-.

Sin embargo, el canterano sevillista sí estará en el choque entre España sub 21 y Bélgica sub 21, que se disputará el próximo martes 26 de marzo a partir de las 19.00 horas, en el Power Horse Stadium de Almería. Las molestias de Alberto Moleiro, el '10' de Las Palmas, han facilitado que Santi Denia acabe tirando de Juanlu Sánchez, un fijo para él.

Trascendental partido para el Europeo

Este parón por partidos internacionales comenzó para España sub 21 con un amistoso ante Eslovaquia sub 21, en el cual acabó cayendo (0-2) tras los goles de Timotej Jambor y Kaprálik. Sin embargo, el plato fuerte llegará el próximo martes, cuando se enfrente, en Almería, a Bélgica sub 21 en un trascendental partido de cara a la clasificación para el Europeo.

La selección de Santi Denia, ya con Juanlu Sánchez entre sus filas, lidera el grupo B con 13 puntos -y un partido menos-, los mismos que Escocia sub 21 y la propia Bélgica de Gill Swerts, aquel mítico defensa de equipos como Vitesse, AZ Alkmaar o Feyenoord.

Por tanto, lo que ocurra en Almería será crucial en la lucha por clasificarse al Europeo. Cabe recordar que sólo los dos primeros logran billete directo para el torneo, mientras que el tercero se lo jugará en los play-offs.

Juanlu Sánchez, un fijo para Santi Denia

La 'no' convocatoria de Juanlu Sánchez para los compromisos de España sub 21 fue una mera anécdota. El canterano sevillista es un fijo para Santi Denia, quien lo conoce desde hace muchos años y ve un potencial importante en él, y no fue llamado en primera instancia por su reciente lesión muscular.

De su mano, además, logró debutar con la sub 21 el pasado 13 de octubre, ante Uzbekistán. Ahora, se convierte en el quinto internacional del Sevilla en este parón de selecciones, tras las molestias de Alberto Moleiro -un jugador que desempeña una función muy distinta que el nervionense-.