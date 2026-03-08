Juanlu: "Son cinco partidos sin perder y este es el camino"

Juanlu habló en los micrófonos de Movistar+ al finalizar el partido para valorar el empate del Sevilla ante el Rayo Vallecano, en el que ha sido el cuarto empate en los últimos cinco partidos, y se volvió a qeudar con una sensación agridulce.

Valoración del partido

"Es una sensación agridulce porque puntuamos pero nos hemos puesto por delante, en casa, con nuestra gente... después de un buen primer tiempo. Una jugada aislada en el segundo tiempo deja ese sabor. Pero son cinco jornadas sin perder y este es el camino".

Planteamiento del partido

"Matías estudia mucho a los rivales siempre, y si ha decidido este planteamiento, es el mejor. Yo estoy contento por los minutos que estoy jugando, ya sea más adelante o más atrás".

Una dinámica positiva

"Tenemos un partido complicado con el Barça pero la dinámica que estamos cogiendo es positiva, puntuando. Este es el camino".

La pañolada de la afición en protesta de los arbitrajes

"Creo que la aficióna ha respondido como ellos lo sienten. Nosotros no creemos que haya ninguna conspiración pero sí pedimos que se nos trata igual que al resto de equipos".