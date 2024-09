Juanlu, de vuelta al lateral derecho con Santi Denia

Juanlu junto a varios compañeros de la selección sub 21 a su llegada al Tynecastle Park de Edimburgo.

Sevilla/Tras comenzar la temporada como interior en los primeros esquemas oficiales de García Pimienta en el Sevilla FC, Juanlu ha vuelto a ocupar la posición de lateral derecho en la selección española sub 21 este viernes en el partido del combinado dirigo por Santi Denia ante Escocia sub 21, correspondiente a la fase de clasificación para el Europeo, donde España está encuadrada en un grupo B que lidera antes de comenzar la séptima jornada.

Una vez coronada campeona olímpica en los Juegos de París, el escalafón inferior de la absoluta ha vuelto a faenar. España tiene dos compromisos en los próximos días, éste ante la selección escocesa y el martes frente a Hungría. En el primero de ellos, el técnico albaceteño ha colocado a Juanlu en el lateral derecho, posición que, pese a no ser la de sus inicios, le proyectó hacia el fútbol profesional y en la que participó en la cosecha en la competición de los cinco anillos.

Sin embargo, el montequinteño ha formado parte del centro del campo en las cuatro primeras jornadas con el Sevilla, dejando unas más que aceptables actuaciones dentro de la realidad en la que convive la plantilla de Pimienta, peligrosamente todavía sin ganar en este primerísimo tramo de la temporada 2024-25.

Pimienta sorprendió en su estreno liguero ante Las Palmas. El entrenador barcelonés configuró un once con Djibril Sow, Lucién Agoumé y Juanlu. Muchos pensaban que podría ser por las exigencias del guion, pues Saúl Ñíguez no pudo entrar en la convocatoria al no recibir la amnistía por parte de la RFEF. El joven lateral fue de los más destacados en el Estadio Gran Canaria, anotando el 1-2, única vez en la que el Sevilla ha ido por delante en el marcador en la presente temporada.

No obstante, en la jornada 2 ante el Villarreal en el Ramón Sánchez Pizjuán, el futbolista de 21 años volvió a incrustrarse en la misma posición, por delante de las opciones de Sow y Lokonga, denotando que, salvo urgencia o necesidad en el lateral derecho, esta temporada su puesto será el mismo con el que comenzó su recorrido en el fútbol.