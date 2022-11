Así jugaron los futbolistas del Sevilla en el derbi

El Sevilla no supo manejar cada uno de los tiempos del partido. Colectivamente no supo hacerse dominador en el derbi y, sobre todo, dejó pasar demasiados minutos sin hacer daño a un rival que, con nueve, en circunstancias normales no tendría opción material de tapar todos los espacios.

Bono Jugó mucho menos en corto y buscó más salidas saltando alguna línea, al lateral, sobre todo. Lógico tras la experiencia en el Etihad. Sacó algún mano a mano y en el 1-0 no pudo hacer nada.

Montiel Es de suponer que en el descanso le pediría disculpas a sus compañeros. Entrada terrorífica para quitarse del cartel. Para irse al Mundial ya.

Gudelj Por personalidad, es el líder del equipo, lo que no dice mucho de otros. Otro golazo, el triunfo en sus botas y asumiendo el papel de subir él el balón.

Rekik No le venían bien los duelos en carrera y trató de evitarlos. Aún sin ritmo.

Acuña Salió muy sobreexcitado y rozó la expulsión.

Joan Jordán Dio la sensación de jugar con el freno de mano echado por el pasado..

Rakitic En los minutos en los que el Betis estaba con nueve debió de romper. Aun así, estuvo en muchas llegadas.

Óliver Torres. Más desaparecido que otras veces. El partido tuvo mucho ritmo y eso no le benefició.

Rafa Mir Como en Mánchester, partió desde la derecha, pero todos los partidos no son iguales. ¿No será que ese esfuerzo que se le pide le pasó factura en las que tuvo?

Lamela Debe exigírsele más porque tiene calidad. En la segunda parte debería haber dado un paso adelante.

Papu Gómez Debió ser expulsado en una agresión sin balón. Partido a partido, demuestra que no tiene la cabeza donde la tiene que tener.

Alex Telles Algún buen centro, pero poco desborde.

Jesús Navas Centros sin cabeza hasta ese buena asistencia atrás a Gudelj que hubiera ganado el partido.

En-Nesyri Sumado a la lista de despropósitos. No le ganó ni una vez a Edgar y protagonizó un remate difícil de entender para un futbolista profesional.

Dolberg Sampaoli lo sacó para explotar los centros, pero no ganó ni una vez la posición.