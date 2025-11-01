Así jugaron los futbolistas del Sevilla ante el Atlético de Madrid

Gudelj se lamenta mientras los jugadores del Atlético celebran uno de los goles.

El Sevilla de Matías Almeyda dejó una imagen decepcionante en el Metropolitano y pone la cosa preocupante con tres derrotas consecutivas. El encuentro ante el Atlético de Madrid dejó muchas dudas y, sobre todo, evidenció que hay una diferencia abismal entre las plantillas que manejan Diego Simeone y el entrenador del Sevilla, quien se equivocó -una vez más- en alinear a dos jugadores que no estaban en condiciones físicas, lo que lo obligó a hacer dos cambios en el descanso. Los centrales, Nianzou y Marcao, acabaron arruinando una tarde en la que, siendo sinceros, había muy pocas posibilidades para el Sevilla.

Valachodimos Retardó el desastre como pudo, con dos intervenciones de mérito. En los goles poco o nada pudo hacer, sólo adivinar el penalti.

Carmona El partido se jugó por dentro y apareció poco, ni para lo bueno ni para lo malo, aunque no metió el pie en la jugada que dio origen al 3-0. En ataque no ayudó.

Azpilicueta Ya le ha pasado otra vez a Almeyda. Si no se está, no se está.

Marcao Un desastre. Le sigue costando puntos al Sevilla y sigue jugando, algo que no se entiende. En la primera mitad ya pudo arruinar el partido en tres ocasiones locales por errores suyos con balón o por salir de zona. Y el 2-0 también lleva su firma en una mala entrega a Suazo.

Suazo El nivel del partido minimizó hasta su capacidad de liderazgo. Hizo lo que pudo: poco.

Batista Mendy Físicamente mermado. Muy lejos del nivel que requiere un partido de esta exigencia. Precipitada su reaparición.

Sow Enredado. Hizo kilómetros, pero siempre sin balón.

Juanlu Le faltó acompañamiento y no se encontró nunca. Aparte de que brilla más arrancando desde atrás, el equipo no tuvo salida ninguna ni él tampoco ayudó.

Peque Muy poquita cosa para el sistema defensivo de un equipo como el Atlético. El Toledo es el Toledo y la Liga es la Liga...

Vargas El único acercamiento en la primera mitad y casi del partido tuvo su firma. Ni le llegó juego ni hizo por buscarlo.

Isaac Un cero a la izquierda.

Nianzou Irresponsable. Se cargó el partido con un penalti en el que tiene toda la responsabilidad.

Gudelj De lo poquito que intentó jugar. Y rozó el gol en un gran disparo marca de la casa.

Akor Adams De paseo.

Alfon Alternativas de juguete.

Ejuke Ni la olió...