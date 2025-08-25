Así jugaron los futbolistas del Sevilla ante el Getafe

Juanlu recrimina al asistente una jugada en la segunda parte, ya desde el banquillo.

Juanlu fue un islote de sensatez, precisión y verticalidad en un equipo limitadísimo y por momentos desordenado que pagó su endeblez atrás y su sequía creativa en el centro del campo ante un Getafe que impuso el archiconocido plan de Pepe Bordalás. Le queda muchísimo trabajo a Antonio Cordón en menos de una semana si quiere darle, o acercarse a ello, las piezas que necesita Matías Almeyda para armar un mecano sólido y competitivo.

Nyland Como en el final de la pasada temporada, no inspira seguridad. Se queda bajo el larguero en jugadas clarísimas para salir.

Juanlu El mejor del Sevilla, de los pocos que trianguló con sentido, se proyectó y creó peligro ganando la línea de fondo.

Castrín Las excesivas responsabilidades ofensivas que tuvo retratan el nivel general del equipo. Solventó la papeleta como pudo atrás.

Kike Salas Un desastre en colocación, asunción de riesgos en zonas comprometidas, técnica...

José Ángel Buscar siempre su pierna derecha en la banda contraria lo condiconó demasiado, aunque su fuerza y valentía le vinieron bien a un equipo tan limitado en todo.

Gudelj Jugador amortizadísimo ya en el Sevilla, al que ya no le llega ni su sentido táctico ni su rudeza en los contactos. Llega tarde a las jugadas casi siempre y apenas construyó juego.

Agoumé Muy alejado de Gudelj, sin asumir el rol para el que está llamado. Huyó de donde queman las papas y aunque corrigió su posición algo tras el descanso, no dio un solo pase de los que hacen daño.

Lukébakio Muy marcado, pero también mjuy fallón cuando tuvo espacio para esgrimir su zurda.

R. Vargas Fuera de forma y muy desatinado en el pase.

Ejuke Malas decisiones siempre. Conducir en lugar de pasar, chutar en lugar de centrar...

Akor Adams Es potente, las gana y da trabajo a los centrales. A poco que le surtan de balones dará juego arriba.

Peque Minúscula fuerza.

Isaac ¿Y ese centro con todo a favor desde la izquierda?

Pedrosa No iba a ser él...