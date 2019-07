Un julio halagüeño para Lopetegui

Es pronto para sacar ningún tipo de conclusión, pero a este Sevilla de aires renovados se le intuye un porvenir goloso. Los que eran escépticos respecto al liderazgo de Julen Lopetegui hoy lo son menos, cuando el equipo suma cinco victorias en cinco partidos de pretemporada. Pero no es el pleno de triunfos lo que ha despertado ilusiones en la afición, sino la claridad de ideas que demuestra el plantel a estas alturas de julio. El entrenador prefiere no levantar albero y cree que las sensaciones “siempre son positivas” en la fase preparatoria.

Tal y como había ocurrido antes en Estados Unidos, al conjunto de Lopetegui se le vio una agresividad fuera de lo común en el triangular de Maguncia. Tanto en los 60 minutos disputados ante el Everton como en el envite posterior ante el Mainz 05, el balón corrió veloz y los nervionenses atacaron sin merodeos. No gozaron de tanto control contra los británicos, pero enseñaron las mismas embestidas que luego se multiplicarían en la goleada ante los alemanes, con un Ocampos convertido en dóberman. El argentino definió desde los once metros un partido “equilibrado” al modo de ver de Lopetegui. “Hemos hecho un partido muy serio y competido contra un rival que llegaba más rodado que nosotros”, resaltó el técnico.

Mucho más pudieron golpear los rojiblancos ante el Mainz 05, que fue víctima del poderío ofensivo de éstos. “Era su presentación en casa y jugaban con un 4-4-2 en rombo y dos buenos puntas. Hemos entendido bien cómo hacerles daño. Y el marcar pronto también te da tranquilidad y confianza”, analizó Lopetegui.

En este segundo encuentro brilló Munir, que está siendo uno de los nombres propios de la pretemporada sevillista. El delantero hispano-marroquí estrelló un balón en el palo, marcó dos goles y dio una asistencia a Dabbur. “Vamos por buen camino, por donde quiere el entrenador”, comentó a los medios del club. Munir, además, señaló un aspecto que ha sorprendido en el sevillismo durante estos primeros envites: la verticalidad con la que el equipo de Lopetegui lleva el balón al área de su contricante. “Cada vez que teníamos el balón, intentábamos llegar a portería lo más rápido posible y hemos podido tener muchas ocasiones. Estamos trabajando muy bien en cada entrenamiento, haciendo lo que el míster nos pide y eso se refleja en el campo”, resaltó el ex jugador del Barcelona.

Pese a que la segunda victoria fue muy rotunda, Lopetegui insistió en destacar que los suyos volvieron a no encajar ningún tanto. “Estamos contentos por el rendimiento del equipo y por dejar la portería cero en los partidos exigentes. Es un tema importante”, avisó el guipuzcoano. “Tenemos que aprender a trabajar con la portería a cero, es básico para la temporada”.

El ex seleccionador se detuvo a detallar la forma de defender que está utilizando el equipo. “Tratamos de estar juntos para apretar o para ser capaces de no ser sometidos. En ese aspecto, el equipo ha tenido una actitud muy buena, y tiene que ser así. A veces puedes apretar más y a veces no. Pero tratamos de interpretar bien las dos situaciones. Cuando vamos a presionar, presionar bien, y cuando no, juntarnos bien”, expuso.

En este sentido también mostró su satisfacción Diego Carlos. “Hemos estado muy concentrados y no hemos pasado apuros. El equipo ha defendido muy junto y es difícil entrar por dentro, cuando la bola entra por fuera, necesitan más tiempo para poder llegar, por eso es importante que defendamos siempre muy juntos”, explicó el zaguero paulista.

Nuevo en la plantilla esta temporada, Diego Carlos habló de su indiferencia respecto a su pareja en el centro de la línea defensiva. “Estoy acostumbrado a jugar con compañeros diferentes, en otros clubes cambiaba mucho y acabé jugando con varios”, dijo el brasileño, al que esta vez le tocó compartir tareas con Kjaer. “Lopetegui también cambia en los entrenamientos, así que te acabas acostumbrando a jugar con todos”.

El equipo, tanto por la proa como por la popa –como también en la zona ancha, con Joan Jordán o Fernando dejando buenas sensaciones–, está realizando una preparación halagüeña. Aunque Lopetegui llama a la calma. “Es época para trabajar, para consolidar conceptos, para no tener lesionados”, valoró el vasco, que pierde detractores rápido.