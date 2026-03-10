Kike Salas, nueva baja confirmada para el Barcelona-Sevilla

El Sevilla Fútbol Club ha sufrido este martes 10 de marzo una baja de esas que provocan dolores de cabeza, más aún teniendo en cuenta el momento de la temporada. La entidad hispalense daba a conocer a través de un comunicado que Kike Salas presenta una "moderada lesión a nivel del gemelo interno de su pierna derecha", quedando " a la espera de evolución para reincorporarse al grupo". Según ha podido saber Diario de Sevilla, esta dolencia podría tener al zaguero de Morón de la Frontera fuera de los terrenos de juego entre dos y tres semanas, perdiéndose el encuentro del próximo fin de semana frente al Fútbol Club Barcelona.

Fuentes consultadas por este periódico aseguran que, pese a ser el tiempo de baja estimado, no habría que descartar el regreso de Kike para la visita del Valencia CF al Ramón Sánchez-Pizjuán que tendrá lugar el sábado 21 de marzo a las 21:00, aunque de no forzar estaría disponible para el duelo del fin de semana del Domingo de Resurrección ante el Real Oviedo en el Carlos Tartiere. Esta ausencia supone un varapalo para los planes de Matías Almeyda, que había encontrado en el central una pieza de garantías para la defensa de tres que acostumbra en su once inicial.

Kike Salas celebra el gol del empate del Sevilla. / Antonio Pizarro

Kike Salas, caída y resurrección

En lo que va de temporada, Kike Salas ha disputado 18 de los 30 encuentros que ha tenido el Sevilla Fútbol Club. Tras comenzar como un fijo para Matías Almeyda en el once inicial, el defensor fue suplente ante Elche CF y Deportivo Alavés, regresando a la titularidad en la derrota frente al Villarreal donde el técnico bonaerense optó por realizar una rotación masiva. Los siete partidos fuera de los planes de su entrenador terminaron con la disputa de 45 minutos en la victoria del Real Betis Balompié en el derbi de ida por cero a dos, preludio de una pequeña lesión en el pubis que no le permitió entrar en las convocatorias ante Valencia CF y Real Oviedo.

El 2026 de Kike Salas está siendo, pese a las dos derrotas consecutivas que dieron inicio al nuevo año, uno de sus mejores tramos como jugador del primer equipo blanquirrojo. Además de buenas actuaciones en defensa, su tanto frente al Girona CF en el Ramón Sánchez-Pizjuán permitió al combinado hispalense sumar un punto que se antoja vital en la pelea por la salvación, especialmente si tenemos en cuenta que el combinado gironí es uno de sus rivales directos en la lucha por la permanencia. A Almeyda y la afición del Sevilla solamente les queda esperar para ver si el canterano llega a la visita del Valencia, teniendo en cuenta que forzar podría privarlo de más partidos en el tramo final del curso.