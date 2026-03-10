El Sevilla FC ata a Arouna Sangante, su tercer fichaje para la 2026/2027

Tras Juan Iglesias y Patrik Mercado, Arouna Sangante parece haberse convertido en el tercer refuerzo del Sevilla Fútbol Club de cara a la temporada 2026/2027. Según ha podido confirmar Diario de Sevilla, el zaguero senegalés formará parte de la plantilla blanquirroja en un curso marcado por la más que posible llegada de Sergio Ramos y Five Eleven Capital a la cúpula sevillista. Tal y como ha adelantado ABC de Sevilla, el futbolista de 23 años llegaría gratis a la disciplina nervionense después de finalizar su contrato con el Le Havre francés, equipo al que llegó en 2017 procedente del Red Star Jugend.

Esta no es la primera vez que el nombre de Sangante se vincula al Sevilla, pues el defensor ya estuvo relacionado con la entidad hispalense tanto el pasado verano como el anterior. Pese a su corta edad, este curso se ha consolidad como capitán del combinado galo, perdiéndose únicamente cuatro encuentros en toda la temporada: dos por lesión y dos por sanción tras ver una cartulina roja en los primeros compases del partido frente al Toulouse. Cabe recordar que Víctor Orta ya trató de hacerse con los servicios del senegalés, aunque las discrepancias económicas entre ambos clubes frenaron una operación que parece haber llegado a buen puerto tras no renovar el zaguero con su actual equipo.