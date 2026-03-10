El Sevilla comienza 2026 igualando a Manchester City, Leeds, Parma y Bournemouth

Pese a que el inicio de año no fue el deseado, el Sevilla Fútbol Club ha conseguido encadenar cinco encuentros consecutivos sin conocer la derrota y tiene seis puntos de ventaja sobre el RCD Mallorca, equipo que marca los puestos de descenso. Una de las grandes críticas al combinado hispalense en la primera vuelta era su incapacidad para amarrar partidos, algo que sí ha conseguido hacer en un 2026 donde únicamente ha perdido tres de los diez duelos que ha disputado, precisamente uno de ellos ante el combinado bermellón en Son Moix.

Según los datos ofrecidos por la web especializada Opta, el Sevilla es el equipo que más partidos ha empatado en las grandes ligas desde que comenzara el nuevo año con un total de cinco, los mismos que Manchester City, Bournemouth, Leeds o Parma. Esta estadística causa aún más sorpresa si tenemos en cuenta que el cuadro nervionense únicamente había conseguido terminar en tablas dos encuentros en toda la primera vuelta: contra el Elche CF en el Ramón Sánchez-Pizjuán y frente al Valencia CF en Mestalla. Curiosamente, los blanquirrojos sumaron su primer punto en 2026 ante el combinado ilicitano antes de vencer en casa al Athletic Club por uno a cero gracias al tanto de Djibril Sow.

Akor Adams celebrando la victoria del Sevilla ante el Athletic. / Antonio Pizarro

La derrota en Son Moix fue un varapalo para el Sevilla Fútbol Club, que afrontaba con más necesidad aún las visitas de Girona CF y Deportivo Alavés. Ambos partidos, el segundo marcado por la polémica expulsión de Matías Almeyda que le ha costado la sanción más grande de la historia del fútbol español, finalizaron con empate a uno en el marcador, un resultado que no convence a nadie, pero que sirve a los nervionenses para tener ganado el goal average particular con dos rivales directos en la lucha por la permanencia. Tras estos encuentros, los blanquirrojos derrotaron al Getafe en el Coliseum, cogiendo algo de aire con la zona baja de la tabla gracias a la victoria del Celta sobre el Mallorca en Balaídos.

Sendos empates ante Real Betis Balompié y Rayo Vallecano permiten al Sevilla mantener una distancia prudente con los puestos de descenso, aunque tener el 'goal average' particular perdido con el RCD Mallorca supone un factor determinante a la hora de calcular la ventaja sobre la zona de peligro de la clasificación. A los pupilos de Matías Almeyda les quedan aún varios encuentros que se antojan claves a la hora de certificar la salvación, como el que tendrá lugar antes del parón de selecciones frente al Valencia CF y el que se disputará el fin de semana del Domingo de Resurrección en el Carlos Tartiere contra el Real Oviedo.