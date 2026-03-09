Nemanja Gudelj vuelve a hacer historia con el Sevilla FC

Hablar de Nemanja Gudelj es hacerlo de un jugador que, con sus más y sus menos, ha significado mucho para el Sevilla Fútbol Club. El serbio llegó este pasado domingo frente al Rayo Vallecano a los 250 partidos oficiales con el combinado hispalense, convirtiéndose en el quinto jugador extranjero de la historia que más encuentros ha disputado con la elástica blanquirroja al superar a Renato. Por delante, el centrocampista reconvertido a central tiene al paraguayo Ignacio Achúcarro con 280, una cifra que podría alcanzar de ampliar su vinculación con la entidad hispalense este verano, fecha en la que finaliza su contrato.

Gudelj llegó en el verano de 2019 para ser el suplente de un Fernando Reges que pronto demostró no tener rival. Sin embargo, el serbio supo esperar su momento y ya son siete los años como futbolista blanquirrojo, del que es capitán y con el que ha levantados dos UEFA Europa League. Para el recuerdo quedará su incorporación a la expedición que en verano de 2020 terminase levantando el entorchado continental tras superar la COVID 19, siendo recibido por sus compañeros de equipo en el hotel de concentración de Colonia donde el cuadro nervionense terminaría celebrando el resultado de la final frente al Inter de Milán.

Gudelj es aclamado por sus compañeros a su llegada al hotel de concentración en Alemania.

Gudelj, un capitán multiusos

Pese a aterrizar en el Sevilla Fútbol Club como complemento para Fernando Reges, Nemanja Gudelj fue ganándose su hueco no sólo en el centro del campo, sino en el centro de una defensa que acusó la pérdida de Jules Koundé y Diego Carlos. Además de esto, el curso 2024/2025 es uno de los capitanes de la plantilla, convirtiéndose en un referente para los jóvenes y los nuevos más aún desde que Jesús Navas colgase las botas en el invierno de 2024. El serbio, criticado en varias ocasiones por su rendimiento defendiendo la elástica blanquirroja, ha confesado en varias ocasiones su amor tanto por un club como por una ciudad que siente como suya tras más de un lustro, y no ha escondido su deseo de continuar vinculado al conjunto hispalense tras este verano de 2026.

Con la más que posible renovación del Sevilla si Sergio Ramos y Five Eleven Capital terminan haciéndose con la entidad nervionense, se desconoce qué podría pasar con uno de los últimos campeones que le quedan a un equipo cuyo objetivo es amarrar la permanencia. Lo único que parece seguro es que, de no lesionarse, Gudelj va a ser un fijo para Matías Almeyda de aquí a que finalice el curso. A los blanquirrojos les quedan once jornadas por delante para confirmar que el próximo curso estarán en Primera División, siendo el serbio uno de los puntales para el técnico bonaerense en una defensa que no ha cesado de sufrir inclemencias físicas desde que diera comienzo la temporada.