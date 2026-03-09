Así es Martín Ink, el socio de Sergio Ramos en la compra del Sevilla FC

Una de las noticias más llamativas del encuentro entre Sevilla Fútbol Club y Rayo Vallecano de este pasado domingo tuvo lugar al término del partido entre ambos equipos que finalizó con empate a uno gracias a los tantos de Akor Adams Pacha Espino. Martín Ink, CEO de Five Eleven Capital, fue cazado por los medios de comunicación allí presentes cuando se disponía a salir del Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. La presencia del socio de Sergio Ramos en el feudo sevillista mientras continúa el proceso de compra del conjunto nervionense dice mucho de un empresario enamorado del fútbol y, especialmente, de la selección de su Argentina natal.

Nacido en 1974, se licenció en Administración de Empresas por la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) para especializarse posteriormente en el área de fusiones y adquisiciones en la Universidad Austral. Además de fundar Five Eleven Capital, Ink fue uno de los precursores de Legends, un museo situado en la Puerta del Sol de Madrid autodenominado como "la mayor experiencia futbolera del planeta". De la mano de LaLiga y otras asociaciones como la FIFA, la UEFA o la Conmebol, este proyecto consta de 4.200 metros cuadrados y siete plantas dedicadas al deporte rey con distintas colecciones de camisetas, experiencias inmersivas, un cine en cuatro dimensiones o un 'game area' llena de escenarios de realidad virtual o consolas.

Martín Ink, presidente de Five Eleven Capital, con la Finalissima que ganó Argentina en 2022. / Instagram

Por su parte, Five Eleven Capital define a Martin Ink en su web como "un emprendedor argentino que, tras experiencias en las principales empresas de Argentina como director de inversiones y asesor en fusiones y adquisiciones, ha emprendido en sus proyectos realizando todas las estructuras, fundraising, formación de equipos y puesta en marcha de los mismos. Su último proyecto es el museo de fútbol más grande del mundo, llamado Legends, con sedes en Madrid y Arabia Saudita. Lidera el proyecto Five Eleven Capital como Managing Director y Fundador." La cara más visible de este holding continúa al frente de una due diligence que deberá resolver el futuro del Sevilla Fútbol Club más pronto que tarde, con Sergio Ramos como principal protagonista de una operación que se antoja clave para el futuro de la entidad.

Ramos y el Sevilla, en un punto crítico

La venta del Sevilla parece una realidad más que plausible si el conjunto hispalense no pierde la categoría en esta temporada 2025/2026. Con Ramos y el apoyo de Five Eleven Capital como los mejores posicionados para convertirse en los nuevos dirigente de la entidad blanquirroja, el final de la mencionada due diligence y el transcurso del año deportivo son pilares fundamentales para saber qué ocurrirá con un club que podría decir adiós este mismo verano a las familias que llevan décadas dirigiéndolo. Por el momento, todo se mantiene en una tensa calma cuyo final podría llegar dentro de pocas semanas si Matías Almeyda y los suyos consiguen confirmar la ansiada permanencia.