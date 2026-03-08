Este es el motivo por el que Ruben Vargas ha salido de la lista para el Sevilla-Rayo

Rubén Vargas ha sido la gran sorpresa en la convocatoria del Sevilla Fútbol Club frente al Rayo Vallecano y no por algo positivo. El suizo, que había entrado en primera instancia en la lista de Matías Almeyda para el encuentro en el Ramón Sánchez-Pizjuán tras algo menos de dos meses lesionado, ha sido uno de los descartes del técnico bonaerense cuando el equipo ya se encontraba concentrado en el feudo nervionense. Según ha podido saber Diario de Sevilla, esta baja no ha de ser preocupante para el cuadro hispalense y se debe más a buscar la precaución con un futbolista cuya propensión a las lesiones le ha impedido tener la regularidad esperada en Nervión.

Esta ha sido la cuarta lesión de Vargas desde su llegada al Sevilla, una recaída de aquella que sufrió en el mes de noviembre en el RCDE Stadium. El bíceps femoral izquierdo ha sido el gran problema del exjugador del Augsburgo en su segunda temporada como sevillista, donde estaba llamado a llevar la batuta del combinado nervionense tras la salida de Dodi Lukébakio. Sin embargo, en este curso 2025/2026 se ha perdido 16 encuentros, habiendo disputado 14 en los que ha anotado tres goles y ha regalado cuatro asistencias.

Rubén Vargas, cariacontecido, abandona el césped de Cornellá ayudado por los sanitarios. / AFP7 / Europa Press

Dos pases de gol en Montilivi frente al Girona CF fueron las primeras aportaciones de gol de Rubén Vargas en la presente temporada, sirviendo para que el Sevilla Fútbol Club consiguiera sus primeros puntos en un año donde todos los partidos cuentan. Una asistencia ante el Elche fue clave para que los hispalenses sumasen un empate en el Ramón Sánchez-Pizjuán, mientras que su gol en Mendizorroza supuso la segunda victoria del curso para los de Matías Almeyda. Después de estos tres partidos consecutivos, asistió a Isaac Romero en la goleada contra el Fútbol Club Barcelona y volvió a ver portería, aunque en esta ocasión no pudo hacer nada para evitar la derrota de los suyos en casa ante el RCD Mallorca.

Un gol frente al CA Osasuna la semana antes de lesionarse en Cornellá dio otra victoria al Sevilla en un año donde, si bien Vargas no ha sido lo regular que debiera, ha servido para que los hispalenses sumen siete puntos que se antojan vitales en la lucha por la permanencia. Con el encuentro ante el Fútbol Club Barcelona en el horizonte, todo hace indicar que el suizo podría tener sus primeros minutos desde el mes de enero en el renovado Camp Nou. Por su parte, el Sevilla buscará vencer en un estadio donde no gana en liga desde aquel famoso cero a tres del año 2003 con dos goles de Toedli y un tanto de Casquero.