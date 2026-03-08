Conflicto en Oriente Medio
En directo la última hora de la guerra

Martín Ink, socio de Sergio Ramos en la compra del Sevilla, "convencido" de que se hará

El CEO de Five Eleven Capital ha presenciado el Sevilla FC-Rayo Vallecano

Biris Norte homenajea a Paco 'El Carpintero' en el Sánchez-Pizjuán

Martin Ink, CEO de Five Eleven Capital, a la salida del Ramón Sánchez-Pizjuán / Pablo Sánchez

Martín Ink, CEO de Five Eleven Capital, ha estado presente en el Ramón Sánchez-Pizjuán para presenciar el Sevilla Fútbol Club - Rayo Vallecano. A la salida del feudo nervionense, el empresario que está tratando de comprar el conjunto blanquirrojo junto a Sergio Ramos ha sido cazado por los medios de comunicación allí presentes, asegurando que el proceso "va bien". Esta imagen, pese a lo efímera que se presupone, se antoja bastante significativa de cara al futuro cercano del club.

También te puede interesar

Lo último

stats