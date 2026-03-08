Martín Ink, socio de Sergio Ramos en la compra del Sevilla, "convencido" de que se hará
El CEO de Five Eleven Capital ha presenciado el Sevilla FC-Rayo Vallecano
Martín Ink, CEO de Five Eleven Capital, ha estado presente en el Ramón Sánchez-Pizjuán para presenciar el Sevilla Fútbol Club - Rayo Vallecano. A la salida del feudo nervionense, el empresario que está tratando de comprar el conjunto blanquirrojo junto a Sergio Ramos ha sido cazado por los medios de comunicación allí presentes, asegurando que el proceso "va bien". Esta imagen, pese a lo efímera que se presupone, se antoja bastante significativa de cara al futuro cercano del club.