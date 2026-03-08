Biris Norte homenajea al 'Carpintero de Nervión', una leyenda viva del Sevilla FC

Hablar de Francisco Durán es hablar de un hombre que representa todo lo que debería ser el Sevilla Fútbol Club. Apodado cariñosamente como Paco 'El Carpintero', a sus 83 años sigue ligado al equipo de sus amores pese a haber dejado de pertenecer oficialmente a la entidad hace cerca de dos años. En su último cumpleaños, fue homenajeado por la primera plantilla del conjunto nervionense a los que acompañó en un entrenamiento en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, donde sopló las velas junto a Matías Almeyda y los miembros del primer equipo sevillista. Sin embargo, este no ha sido el único homenaje para Paco en este 2026.

Al inicio del encuentro entre el Sevilla y el Rayo Vallecano, Biris Norte ha desplegado una pancarta en el Gol Norte del Ramón Sánchez-Pizjuán con la efigie de Paco junto al escudo del cuadro blanquirrojo y la frase: "Francisco Durán, carpintero de Nervión". El protagonista ha observado la escena desde la parte del césped correspondiente a la grada de Preferencia. Visiblemente emocionado, ha correspondido el gesto con un aplauso y un saludo a la grada de animación del combinado hispalense antes de acercarse a observar la escena desde el arco por el que los jugadores ingresan al terreno de juego.

El primer equipo del Sevilla FC felicita a Paco 'El Carpintero' por su cumpleaños / Sevilla FC

El cariño que la hinchada del Sevilla Fútbol Club profesa a personas como Paco 'El Carpintero' no coge por sorpresa a aquellos que conocen la realidad diaria de la entidad hispalense. Pese a ser despedido del club en 2024, mantiene su museo particular en un Ramón Sánchez-Pizjuán que es su segunda casa, una habitación en la grada de Gol Sur repleta de devociones y recuerdos de épocas pasadas, mejores o peores dependiendo de las camisetas o fotos a los que uno les eche un vistazo. Francisco Durán siempre ha destacado por ser un gran defensor de la cantera, amén de un anfitrión de lujo para los 'novatos' que aterrizan en la capital andaluza, siendo el último un Neal Mapuay al que pidió su elástica nada más llegar a Nervión.

Biris Norte, contra la RFEF, el CTA y Martín Presa

Paco 'El Carpintero' no ha sido el único protagonista de la tarde por parte de un Gol Norte que ha desplegado varias pancartas más durante el transcurso de los primeros 45 minutos. En la primera, como parte de la protesta contra el colectivo arbitral, Biris Norte ha cargado contra la Real Federación Española de Fútbol y el Comité Técnico de Árbitros, a los que ha acusado de ser su "brazo ejecutor". Además, los ultras del Sevilla han apoyado a los del Rayo Vallecano en su cruzada contra Martín Presa continúa un año más. Bukaneros, presentes en el Ramón Sánchez-Pizjuán, han correspondido con una pancarta en la que se podía leer "Júnior, vete ya", que se ha desplegado en la grada visitante del feudo sevillista.