Un exjugador del Sevilla vuelve al centro de la polémica: "Ni Tom Cruise en Misión Imposible"

Mariano Díaz no es un jugador especialmente querido por la hinchada del Sevilla Fútbol Club. El canterano del Real Madrid fue foco de críticas por parte del respetable blanquirrojo en su momento cuando prefirió regresar a la entidad merengue en 2018 en vez de firmar por el combinado hispalense, equipo que llevaba varias temporadas interesado en hacerse con sus servicios. Sin embargo, en el curso 2023/2024 terminó recalando en la entidad nervionense en una de las operaciones que más se han achacado a Víctor Orta durante su periplo como director deportivo sevillista.

Únicamente 319 minutos repartidos en 13 encuentros dieron mucho de qué hablar, más aún si tenemos en cuenta que Mariano se perdió 20 partidos por lesión en su único año como jugador del Sevilla. Para sorpresa de muchos, el ariete estuvo tres semanas del pasado verano entrenando a las órdenes del 'Chacho' Coudet en un Deportivo Alavés que terminaría firmándolo en el mes de agosto para las dos próximas temporadas. Pese a la apuesta del combinado babazorro por el delantero, este únicamente ha anotado tres tantos en la presente campaña, todos frente al CD Getxo en la primera ronda de la Copa del Rey. La llegada de Quique Sánchez Flores se antojaba como una nueva oportunidad para el dominicano, que llevaba 16 encuentros sin tener minutos con el cuadro vasco, aunque en su primera oportunidad ha despertado un sinfín de críticas por parte de los aficionados blanquiazules debido a su actuación ante el Valencia.

En los 15 minutos que estuvo sobre el césped del estadio de Mestalla, Mariano Díaz fue la nota discordante de un encuentro que el Alavés ganaba hasta el 90. Un fallo delante del portero, dejándose el balón atrás cuando solamente tenía que empujarla, evitó que los babazorros firmaran el uno a tres que podría haber sido definitivo o, al menos, evitar el descalabro sufrido ante el Valencia. El combinado ché terminó por remontar un encuentro que se antojaba clave en la lucha por la permanencia gracias a los tantos de Cömert y Hugo Duro, este último desde los once metros en una jugada rodeada de polémica que finalizó con dos expulsados por parte del combinado visitante.

Quique Sánchez Flores y su confianza en Mariano

Al igual que ocurriera en el Sevilla Fútbol Club, Quique Sánchez Flores demostró tener fe ciega en un Mariano que nunca ha llegado a ser aquella promesa que pareciera en el Real Madrid. El técnico ya le dio la oportunidad al ariete en cuanto tuvo ocasión, aunque sus dos primeros partidos con la elástica sevillista terminaron en sendas derrotas ante Girona y, precisamente, Deportivo Alavés. De hecho, el dominicano únicamente ganó un encuentro como jugador nervionense, disputando 20 minutos en la victoria frente al Getafe en Copa del Rey, completando su balance seis derrotas y tres empates en aquella temporada 2023/2024.