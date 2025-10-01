LaLiga abona al Sevilla a la franja horaria de entre las dos y las cuatro de la tarde

LaLiga dio ayer a conocer los horarios de la undécima jornada, en la que el Sevilla debe visitar al Atlético de Madrid en el Riyadh Air Metropolitano, un duelo que ha quedado fijado para el sábado 1 de noviembre en una franja horaria que va a repetir mucho en este otoño el equipo de Matías Almeyda, entre las dos y las cuatro y cuarto de la tarde.

El equipo de Nervión, después de jugar en Vallecas a las 14:00, recibirá el domingo al Barcelona a las 16:15, volverá a jugar a las dos ante el Mallorca en Nervión el sábado 18 de octubre y visitará a la Real Sociedad en el Reale Arena el día 24, viernes, a las 21:00, una semana antes de visitar el Metropolitano otra vez a las 16:15.